كلية ليوا تنظم المؤتمر العلمي الثاني "تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في الإعلام"

ابوظبي - سيف اليزيد - ينظم قسم العلاقات العامة والإعلان بكلية ليوا في أبوظبي والعين المؤتمر العلمي الدولي الثاني المحكم حول (تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في المجال الإعلامي: الفرص والتحديات)، خلال المدة من 10 إلى 11 يونيو 2024م.

ويهدف المؤتمر إلى تدارس المجالات المختلفة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي، وإرساء حوار بناء بين الباحثين والخبراء وصانعي السياسات الإعلامية والمتخصصين في المجال الإعلامي، ومسؤولي وسائل الإعلام العربية المقروءة والمسموعة والمرئية، والمنتسبين إلى الجهات التشريعية ذات الصلة بهذا المجال في الدول العربية، والجهات الفاعلة في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته.

وتتضمن أجندة الجلسات العلمية للمؤتمر عددا من المحاور العلمية وأوراق العمل والدراسات التطبيقية منها:

1-التطورات الحديثة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخدامها في وسائل الإعلام.

2-تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتأثيرها على وسائل الإعلام، من حيث المضمون والمصداقية والجمهور.

3-أخلاقيات وتشريعات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي بالدول العربية.

4-واقع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية وبرامج الإعلام بالجامعات العربية.

5-تدريب الأكاديميين والمهنيين وطلاب الإعلام على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

6-تجارب الدول العربية في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

7-فرص وتحديات استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في وسائل الإعلام العربية.

8-الآفاق المستقبلية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي بالدول العربية.

وأكدت الكلية علي أهمية هذا المؤتمر الذي بات أحد المنصات العلمية المتخصصة التي تسلط الضوء علي تحديات ومستقبل قطاع الاعلام في ضوء ما يشهده العالم من تطورات علمية وتقنية متلاحقة في مجالات الذكاء الاصطناعي.

وأشار الأستاذ الدكتور بدران عبد الرزاق بدران عميد الكلية الى ريادة كلية ليوا في مناقشة تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإعلامي في دولة الإمارات، ومنطقة الخليج العربي، وفي المنطقة العربية وتسعي الكلية من خلال هذا المؤتمر إلي جمع نخبة من الباحثين والممارسين للعمل الاعلامي حول طاولة لمناقشة أحد أهم التطورات التقنية في عالمنا الحديث، وهو الذكاء الإصطناعي، للتعرف على آثاره، وفرص الإفادة من الإمكانيات الهائلة التي يوفرها في تعليم وممارسة الإعلام.

وأشار الي اهمية المحتوي العلمي الذي سيناقشه المؤتمر والذي يمكن ان يقدم خارطة طريق للمؤسسات الاعلامية والاجيال الجديدة من الكوادر الاعلامية لاكتساب المهارات العلمية والعملية التي تكفل لهم التفاعل مع المستقبل .

وكانت الكلية قد نجحت في تنظيم فعاليات المؤتمر العلمي الأول المحكم تحت عنوان "التأهيل الأكاديمي والممارسة المهنية للعلاقات العامة في الدول العربية: الواقع والآفاق"، خلال شهر مارس من العام الحالي، وبمشاركة واسعة من 15 دولة عربية.