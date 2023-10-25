«تعليم»: إلغاء «البونص» والامتحانات التعويضية وفرصة واحدة لـ«الإعادة»

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي) عممت مؤسسة الامارات للتعليم المدرسي تحديثات امتحانات الفصل الدراسي الأول على إدارات المدارس الحكومية المدارس الخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم.

ومن أبرز المستجدات إلغاء أسئلة الدرجات الإضافية «البونص» في امتحان الفصل الدراسي الأول، والتي طبقت خلال العامين الماضيين، وإلغاء الامتحانات التعويضة للطلبة الذين واجهوا مشاكل تقنية، وتوحيد سلم الدرجات بالحروف.

وشملت التحديثات التي جاءت في دليل الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الأول والتحديثات الجديدة على سياسة التقييم للعام الأكاديمي 2023-2024، الذي أصدرته أمس «تعليم»، أنه لا يوجد إمتحان إعادة أو برنامج «تمكين» للفصل الدراسي الأول، وسيكون للطالب فرصة واحدة للإعادة نهاية العام.

وحددت السياسة الجديدة مدة الامتحان الورقي بواقع ساعة ونصف والإلكتروني ساعة واحدة، كما سيخضع الطلاب من فئات أصحاب الهمم في الصف الثاني عشر لنفس آلية صفوف النقل بامتحان من المدرسة، ولكن بشرط أن يوقع ولي الأمر على تضمين الشهادة الدراسية عبارة خطة تربوية فردية أو تعديل منهاج، وفي حال الرفض سيخضع للاختبار العادي للطلاب.

كما أن الطالب الذي يرسب في أكثر من ثلاث مواد من الفئة «أ» في نهاية العام لا يحق له تقديم امتحان الإعادة وعليه إعادة السنة، ولديه فرصة واحدة لتقديم اختبار الإعادة مرة واحدة في نهاية العام الأكاديمي. وأكدت الإدارات المدرسية في تعميم للمعلمين بوجود هيكل للامتحان وسيتم إرساله قبل الامتحانات بحدّ أقصى أسبوعين من تاريخ الامتحان، وسيكون هناك سياسة للإخلال بنظام الامتحان ودليل لتطبيقه في المدارس، كما سيتم تفعيل المتصفح الآمن حتى لا يسمح للطالب بالخروج من صفحة الاختبار، ومنع الهاتف المحمول نهائياً من اللجان الامتحانية أو التصوير من قبل أي من الملاحظين.

وأوضحت أنه يمكن للطالب فتح الامتحان الإلكتروني فقط قبل ربع ساعة من الموعد المقرر له ولن يكون متاحاً قبل ذلك. ويكلف معلمو العلوم الصحية بوضع امتحان العلوم الصحية حتى الصف الحادي عشر وستكون ضمن مواد الفئة «ب». أما امتحان العلوم الصحية للصف الثاني عشر فيبقى كما هو ضمن الفئة «أ».

وفي توجيهات الإدارات المدرسية بخصوص الامتحانات، أشارت أنه يمنع القراءة أو التوضيح للطلبة إلا في حال وجود مشكلة أو نقص أو خطأ في الورقة الامتحانية.

ولفتت الإدارات المدرسية إلى أنه لا يوجد امتحان تعويضي ويتم التعامل مع المشكلات التقنية من خلال المدرسة خلال وقت الامتحان، وفي حال التعذر يتم تحويلها للمعنيين في المؤسسة، وفي الوقت ذاته يجب عدم السماح للطالب بمغادرة القاعة الامتحانية قبل التأكد من إتمام عملية التسليم كاملة.

وسيكون الامتحان ورقي وكتابي لمواد الفئة «أ»، ما عدا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية فسيكون إلكترونياً فقط، كما سيعقد امتحان الكتابة في مادة اللغة الإنجليزية للصف الثاني عشر إلكترونياً.