سيف بن زايد يلتقي معالي جيرالد درامانان وزير الداخلية بجمهورية فرنسا

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأربعاء، معالي جيرالد درامانان وزير الداخلية بجمهورية فرنسا الصديقة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سررت بلقاء معالي جيرالد درامانان وزير الداخلية بجمهورية فرنسا الصديقة، على هامش الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني في أبوظبي، حيث ناقشنا التطورات الإقليمية والدولية الراهنة، وأهمية تضافر الجهود الدولية وتعزيز التنسيق المشترك، لتطوير قدرات مكافحة الجريمة المنظمة والتعامل مع التحديات الأمنية في المجال الرقمي بما يعزز أمن المجتمعات حول العالم».