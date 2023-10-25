سيف بن زايد يلتقي معالي محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية بجمهورية سنغافورة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الأربعاء، معالي محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة.

وقال سموه في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»: «سعدت بلقاء معالي محمد فيصل إبراهيم وزير الدولة بوزارة الداخلية ووزارة التنمية الوطنية بجمهورية سنغافورة، على هامش الاجتماع الوزاري لدول التحالف الأمني بأبوظبي، حيث استعرضنا العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وبحثنا سبل تطوير فرص التعاون على صعيد العمل الشرطي وتبادل الخبرات في المجالات الأمنية، وناقشنا الدور الحيوي لتكامل العمل الدولي المشترك في تعزيز الأمن والاستقرار لشعوب العالم أجمع».