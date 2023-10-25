رئيس الديوان الملكي ووزير الخارجية في البحرين يستقبلان جمال السويدي



ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وزير الديوان الملكي بالبحرين، بمكتبه بالديوان الملكي، اليوم الأربعاء، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، وتسلّم منه نسخة من كتابه الجديد "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية".

وأثنى الشيخ خالد آل خليفة، على الكتاب ووصفه بأنه كتاب استراتيجي وتوثيقي قيّم، يتناول مسيرة قيادة فذة وملهمة للعالم كله، مؤكداً أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، له دور محوري في تطور دولة الإمارات العربية المتحدة، وترسيخ مكانتها المرموقة بين الأمم والشعوب.

وأشاد وزير الديوان الملكي بالبحرين بأواصر العلاقات التاريخية المتميزة والروابط الأخوية الوثيقة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وما وصل إليه التعاون المشترك الوثيق من مستوى متميز في العديد من المجالات وذلك بفضل التوجيهات السديدة للقيادتين الحكيمتين في البلدين الشقيقين، حفظهما الله.

كما استقبل وزير الخارجية البحريني، سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، اليوم الأربعاء، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، وسلمه نسخة من كتابه الجديد "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية".

ورحّب "الزياني" بمعالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والوثيقة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة، لاسيما العلاقات الثقافية.



وأثنى الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على الكتاب، ووصفه بأنه إضافة كبيرة وعمل مهم، سوف تستفيد منه الأجيال الحالية والقادمة في المنطقة والعالم، مُرجعاً ذلك إلى الصفات والسمات النبيلة، التي يتسم بها صاحب السمو رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، حفظه الله، بالإضافة إلى دوره الرائد، وإنجازاته الكثيرة، التي تعود بالخير والسلام على الإمارات والمنطقة والعالم.

من جهته، أشاد الدكتور جمال سند السويدي بحفاوة الاستقبال، في الديوان الملكي البحريني ووزارة الخارجية البحرينية متمنياً لمملكة البحرين مزيداً من الرقي والتقدم.

وقدم الشكر لرئيس الديوان الملكي البحريني خالد آل خليفة ووزير الخارجية البحريني الدكتور عبداللطيف الزياني ، على إشادتهما بالكتاب، ومشاعرهما الطيبة تجاه دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكداً أن مملكة البحرين الشقيقة وشعبها الشقيق، لهما مكانة خاصة في قلوب كل الإماراتيين، واصفاً العلاقات بين البلدين الشقيقين بأنها قوية ومتينة، وتتطور إلى الأفضل باستمرار بفضل العلاقات الطيبة بين قادة البلدين.



وقال جمال السويدي، خلال لقائه مع المسؤولين الكبيرين بمملكة البحرين الشقيقة: إن كتاب "صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. إضاءات في مسيرة رجل الإنسانية" يعد الإصدار الأهم في مسيرتي البحثية والعلمية، موضحاً أن الكتاب يرسم صورة مشرقة لما وصلت إليه دولة الإمارات العربية المتحدة، بفضل سياسات ومبادرات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والتي حققت للدولة الريادة العالمية في جميع المجالات.

وأضاف، أن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله، بذل بالتعاون مع إخوانه أصحاب السمو حكام دولة الإمارات العربية المتحدة، جهوداً ضخمة وحقق إنجازات هائلة، جعلت دولة الإمارات العربية المتحدة دولة قوية وعصرية على النحو الذي يراه ويلمسه الجميع الآن.