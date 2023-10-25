الإمارات وهولندا تبحثان التعاون في المجالات القانونية والقضائية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل معالي عبدالله سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل، في مكتبه بديوان عام الوزارة في أبوظبي، معالي ديلان يشيلخوز وزيرة العدل والأمن في مملكة هولندا والوفد المرافق، بهدف تعزيز علاقات التعاون والشراكة في المجالات القانونية والقضائية بين البلدين الصديقين.

وتناول اللقاء، المسائل المتعلقة بطلبات تسليم المجرمين، والمساعدة في المسائل الجنائية، والجهود المبذولة في مكافحة الجريمة المنظمة، وجرائم غسل الأموال والمخدرات، وغيرها من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأشادت معالي ديلان يشيلخوز بالتعاون بين البلدين والذي يعتبر خطوة إيجابية نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة هولندا ودولة الإمارات العربية المتحدة وتعزيز التعاون في المجال العدلي والقانوني في ظل الاتفاقيات القضائية النافذة بين الطرفين.