حاكم عجمان وعمار النعيمي يتقبلان التعازي في وفاة أحمد بن علي النعيمي

ابوظبي - سيف اليزيد - عجمان (وام)

تقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، في خيمة العزاء في منطقة الرميلة بعجمان، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ أحمد بن علي بن راشد النعيمي، حيث تقبل سموه تعازي معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، الذي أعرب عن خالص عزائه وصادق مواساته في الفقيد.

كما تقبل صاحب السمو حاكم عجمان التعازي من المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم وصادق مواساتهم لسموه وآل النعيمي، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه وآل النعيمي الصبر والسلوان.

كما تقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، التعازي من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية، وكبار المسؤولين والوجهاء، وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل صاحب السموّ حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي، رئيس ديوان الحاكم، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين، والشيخ محمد بن علي النعيمي، والشيخ سلطان بن علي النعيمي، وعدد من شيوخ آل النعيمي.