الامارات | «دبي للمستقبل» تتلقى طلبات دفعة الخبراء الرابعة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل بدء استقبال طلبات المشاركة في الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس أمناء مؤسسة دبي للمستقبل، بأهمية مواصلة إعداد خبرات وطنية متمكنة بمهارات وأدوات تصميم المستقبل، وإشراكهم في مسيرة صناعة المستقبل في دبي ودولة الإمارات.

ويتيح «برنامج دبي لخبراء المستقبل» الذي تم تطويره بالتعاون بين مؤسسة دبي للمستقبل والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، وتشرف عليه أكاديمية دبي للمستقبل، فرصة المشاركة لموظفي الجهات الحكومية في دبي من مستويات الإدارة العليا والمتوسطة، عبر التقدم بموعد أقصاه 20 نوفمبر المقبل عبر الرابط الإلكتروني: (www.dubaifuture.ae/dfep-2024).

وقال نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل عبدالعزيز الجزيري: «نجح برنامج دبي لخبراء المستقبل خلال دفعاته السابقة في تحقيق توجيهات القيادة عبر إعداد خبرات وطنية متخصصة أسهمت في تعزيز جاهزية الجهات الحكومية لتغيرات ومتطلبات المستقبل، من خلال تبني منهجية عمل ترتكز على التخطيط الاستشرافي والتفكير المستقبلي». وأكد أن المهارات المبتكرة والأدوات التصميمية التي اكتسبها خبراء تصميم المستقبل خلال مشاركتهم في البرنامج، شكلت إضافة نوعية لمسيرة التميز في مجال تطوير العمل الحكومي بإمارة دبي، وأسهمت بشكل واضح في ترسيخ ثقافة التصميم المستقبلي في الجهات التي يعملون فيها، بما يتماشى مع رؤية دبي لأن تكون من أفضل مدن العالم استعداداً للمستقبل.

وستنطلق الدفعة الرابعة لبرنامج دبي لخبراء المستقبل في يناير المقبل، ويتضمن البرنامج مستويين يمتد كل منهما ثلاثة أشهر، ويتيح للمنتسبين فرصة التدرّج من درجة «محلل المستقبل المعتمد» إلى «تنفيذي المستقبل المعتمد».