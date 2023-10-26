الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رسوم

شكا عميل لأحد البنوك المحلية، من ارتفاع الرسوم التي يفرضها البنك على عملائه عند طلب شهادة كشف الحساب والبالغة 26 درهماً لكشف الحساب، مطالباً بخفض هذه الرسوم تسهيلاً على العملاء.

نفايات

أشاد ذوو طلبة في مدارس خاصة بمنطقة العزرة في الشارقة، بالدور الكبير الذي يقوم به عمال النظافة في تنظيف المنطقة المحيطة بالمدارس بشكل مستمر، تفادياً لتكدّسها حتى لا تتسبب في انبعاث روائح كريهة.

إنترنت

شكا متعامل مع شركة اتصالات ضعف سرعة الإنترنت المقدمة له في المنزل، مشيراً إلى أنه توصل إلى اتفاق مع موظف خدمة العملاء بالاشتراك في خدمة جديدة لتقوية الإنترنت دون أن يتم فرض رسوم عليه، لكن الشركة فرضت رسوماً على إدخال الخدمة الجديدة على الرغم من أنها بضعف القيمة.

تأخير

شكا مستهلك من تأخر شركة تصليح للهواتف الذكية في متجر كبير في إمارة الفجيرة، بعد أن سلّم هاتفه الذي اشتراه من قسم الإلكترونات بسبب عطل فني، إلا أنه اضطر إلى انتظار تصليحه أكثر من 15 يوماً، مشيراً إلى أن الموظف المسؤول لم يبلغه بالمدة التي يتم فيها تصليح الهواتف المشمولة بالضمان.

ازدحام

طالب أولياء أمور طلبة في مدارس حكومية وخاصة بمنطقة الفصيل في إمارة الفجيرة، بإيجاد حل يسهم في إنهاء الازدحام المروري الذي تشهده الطرق الداخلية المؤدية إلى المدارس في المنطقة.

يمكن إرسال سكيك على واتس أب رقم 0502299551.

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