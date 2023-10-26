الامارات | «الأرصاد»: استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار حالة عدم الاستقرار الجوي، ويسود اليوم طقس غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على مناطق متفرقة تتخللها سحب ركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة مع البرق والرعد، وانخفاض في درجات الحرارة، والرياح معتدلة السرعة ونشطة إلى قوية أحياناً، مع رياح مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدنى مدى الرؤية الأفقية. وتوقع المركز أن تكون الرياح: جنوبية شرقية تتحول - شمالية غربية/ 15 – 30 تصل إلى 60 كم/س، ويكون الخليج العربي متوسط الموج، يضطرب أحياناً مع السحب.