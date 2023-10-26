الامارات | زيادة مسارات الدراجات الهوائية في دبي إلى 819 كم 2026

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تخطط هيئة الطرق والمواصلات في دبي لزيادة أطوال مسارات الدراجات الهوائية إلى 819 كيلومتراً بنهاية عام 2026، مشيرة إلى أن طول مسارات الدراجات الهوائية وصل إلى 544 كيلومتراً العام الجاري.

وأكدت أن أطوال تلك المسارات في زيادة مستمرة كل عام بناءً على المشروعات التي يتم تنفيذها.

وتفصيلاً، أوضحت هيئة الطرق والمواصلات بدبي لـ«الإمارات اليوم»، أن لديها خطة خمسية لزيادة أطوال مسارات الدراجات، بحيث تتماشى مع الخطط الاستراتيجية لحكومة دبي، وخطة دبي الحضرية 2040، التي تهدف إلى تسهيل حركة المشاة والدراجات ووسائل التنقل المستدام عبر أنحاء المدينة، كما تعمل على تحديث الخطة الفنية لمسارات الدراجات الهوائية بشكل سنوي بناءً على معايير وأولويات.

وأشارت الهيئة إلى أنها افتتحت، خلال العام الجاري، مسارات عدة في مناطق متنوعة بإمارة دبي، كمسار الدراجات إلى مكتبة محمد بن راشد، ومسار الدراجات على امتداد قناة دبي المائية إلى محمية رأس الخور، والمسارات المشتركة في 11 منطقة سكنية (الطوار الأولى، والطوار الثانية، وأم سقيم الثالثة، والقرهود، ومحيصنة الثالثة، وأم هرير الأولى، والصفا الثانية، والبرشاء جنوب الثانية، والبرشاء الثالثة، والقوز الرابعة)، ويتم من خلالها ربط المناطق الأكثر حيوية في الإمارة بمحطات وسائل المواصلات العامة المختلفة، على أن يتم الإعلان عن المواقع الجديدة خلال الربع الأول من العام المقبل 2024.

وذكرت الهيئة أن هناك مخططاً شاملاً لتطوير مسارات الدراجات الهوائية، يهدف إلى ربط جميع المناطق الحيوية في الإمارة، حيث أسهمت هذه المسارات في تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الهوائية، واستخدامها كإحدى وسائل التنقل البديلة والمستدامة لتحقيق استراتيجية رحلات الميل الأول والأخير.

ولفتت إلى أن هناك معايير تتم مراعاتها في تنفيذ مسارات الدراجات الهوائية، تتمثل في: أعداد السكان في المنطقة المحيطة، والتكامل مع وسائل النقل الجماعي، واستعمالات الأراضي المجاورة، وأعداد وكثافة حركة الدراجات الهوائية.

وأضافت أنها حددت سرعات الدراجات الهوائية في الإمارة بـ30 كم/ساعة في المسارات المخصصة للهواة، و20كم/ساعة في المسارات المخصصة أو المشتركة مع المشاة داخل المناطق الحضرية في المدينة، وبسرعات غير محددة على مضامير التدريب، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز سلامة المشاة ومستخدمي الدراجات الهوائية.

وألزمت الهيئة قائدي الدراجات الهوائية بقيادة الدراجة الهوائية في مسارات الدراجات الهوائية إن وجدت، وعدم قيادة الدراجة الهوائية على الطريق الذي تزيد السرعة المحددة فيه على 60 كيلومتراً في الساعة، وعدم قيادة الدراجة الهوائية في المسارات المخصصة لرياضة المشي والجري في الإمارة.

ودعت الهيئة إلى ضرورة قيادة الدراجة الهوائية بطريقة آمنة، مع توخي الحذر، وتجنب ممارسة أفعال قد تسبب خطورة على حياة وسلامة قائدها والآخرين، والالتزام بمتطلبات الأمن والسلامة التي تحددها الهيئة عند قيادة الدراجة الهوائية، إضافة إلى ضرورة عدم حمل أي راكب على الدراجة الهوائية، ما لم تكن الدراجة مزوّدة بكل المعدّات المخصصة لذلك، وأن يكون الراكب مرتدياً وسائل الحماية التي تحددها الهيئة.

وذكرت الهيئة أن فريق التوعية المرورية يعمل على تنظيم حملات توعية للمستخدمين بشكل دوري على مدار العام في مناطق عدة بإمارة دبي، كما يتم تنفيذ حملات بالتعاون مع الشركاء من الجهات الحكومية ذات الصلة.