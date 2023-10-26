الامارات | 1000 درهم غرامة رمي مخلّفات من السيارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذرت شرطة أبوظبي من إلقاء المخلفات من المركبات على الطريق أثناء القيادة، إذ تطبق على المخالفين المادة (71 ) من قانون السير والمرور، وغرامتها 1000 درهم، وتسجيل ست نقاط مرورية على السائقين الذين يتسببون في تلك المخالفة.

وحثت السائقين، في فعالية «مدينتنا جميلة»، التي نظمتها بلدية مدينة أبوظبي، على الالتزام وتنبيه الركاب معهم بإلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها، ومراعاة السلامة البيئية والصحة العامة، والمشاركة في تعزيز السلوكات الإيجابية.

وأكد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمود يوسف البلوشي، اهتمام شرطة أبوظبي بتعزيز السلامة المرورية لأفراد المجتمع، مشيراً إلى أن المديرية عززت الوعي المروري للأسر والأطفال ضمن الفعالية، وحذرتهم من خطورة استخدام الدراجات الكهربائية «السكوتر» في الطرق العامة.

وتشدد شرطة أبوظبي إجراءات الضبط بحق مرتكبي مخالفة رمي المخلّفات على الطريق، مؤكدة حرصها على مواصلة جهودها في توعية مستخدمي الطرق بتفادي السلوك غير الحضاري الذي يشوّه البيئة والمظهر الحضاري.