الامارات | 33 جهة حكومية تقدم 16 خدمة دون طلبها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، بأن 33 جهة حكومية تتشارك في تقديم 16 خدمة دون طلبها لإسعاد المواطنين، عبر منصة «أسرتي»، مشيرة إلى أنه يمكن التعرف إلى خدمات باقة المنصة عبر الدخول إلى الموقع الإلكتروني للمنصة باستخدام الهوية الرقمية. وذكرت الحكومة الرقمية لدولة الإمارات، في تقرير لها، أن «أسرتي» هي منصة استباقية ومتكاملة، تربط الخدمات الحكومية لعدد من الجهات الاتحادية والمحلية لمساعدة مواطني الدولة في تأسيس أسرهم ودعم احتياجاتها.

وطوّرت المنصة بناءً على مخرجات سبع ورش عمل تفاعلية، قائمة على التصميم التشاركي مع أفراد المجتمع، وأكثر من 40 عملية ربط بين أنظمة الجهات و32 فريق عمل. وتقدم منصة «أسرتي» باقة واسعة من الخدمات التي تغطي مختلف مراحل تأسيس الأسرة ونموها، وتشمل هذه المراحل: الزواج، والحمل والولادة، ونمو الطفل، والتعليم.

وتعتمد المنصة على الربط بين الجهات، ولا تحتاج إلى أي وثيقة من المتعامل للتقديم.

واستعرضت تقرير الحكومة الرقمية، عبر حسابها الرسمي على موقع «إكس»، ومجموعة من الخدمات التي توفرها المنصة، منها عرض وتحميل شهادة الزواج، والتقدم بطلب الحصول على خلاصة القيد الإلكترونية بعد الزواج، والتقدم بطلب منحة الزواج بناءً على معايير استحقاق محددة، والتقدم على طلب الدعم السكني بناءً على معايير استحقاق محددة، ويمكن للمستخدم العثور على محتوى غني حول مراحل الحمل المختلفة وأدوار الوالدين، ويمكن التقديم على إجازات الأبوة والأمومة، والتقديم على علاوة الأبناء، كما يمكن حجز مقعد تعليمي للمولود الجديد في المدارس الحكومية، والتحقق من سجل وخطة التطعيم الخاصة بالطفل، كما توفر المنصة خدمة «مبروك ما ياك»، ويمكن من خلالها التقدم بطلب للحصول على جميع المستندات التي تخص الطفل، وتوصيلها إلى منزل طالبها.