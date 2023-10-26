الامارات | ضبط آسيوي قتل غريمه بـ «سلاح أبيض»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ألقت شرطة عجمان القبض على شخص من دولة آسيوية، قتل آخر من الجنسية ذاتها في منطقة الروضة بإمارة عجمان، وذلك بسبب خلافات عائلية في بلدهما الأصلي.

وتفصيلاً، قال نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية في شرطة عجمان، المقدم أحمد بن يافور الغفلي، إن «بلاغاً ورد لغرفة العمليات يفيد بقيام شخص من دولة آسيوية بالتهجم على غرفة شخص آخر من الجنسية ذاتها، حيث كان يطرق باب المجني عليه بشكل غاضب يثير الشك والريبة، ما استوجب من شهود العيان الاتصال بالشرطة وتبليغها».

وعلى الفور تم توجيه البلاغ إلى دورية المستجيب الأول في المنطقة، حيث وصلت إلى المكان في وقت لم يتجاوز الدقيقة، وتم ضبط الجاني عندما همّ بالخروج من غرفة المجني عليه بعد أن اعتدى عليه وأرداه قتيلاً، فتم ضبطه متلبساً بارتكاب الجريمة.

وبالتحقيق معه اعترف بارتكابه الجريمة إثر خلافات عائلية في بلدهما الأصلي، وعليه تهجم على المجني عليه داخل غرفته وقتله بـ«سلاح أبيض» وحاول الهرب، لكن سرعة استجابة الأجهزة الأمنية كانت أسرع منه، وباشرت نيابة عجمان التحقيق في القضية وتم توقيفه على ذمتها.

وأشاد نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بخبرة رجال دوريات المستجيب الأول وسرعة استجابتهم، التي مكنتهم من ضبط الجاني في وقت قياسي، ودعا الجمهور إلى عدم التردد في التبليغ عن أي شخص يحاول ارتكاب أي جريمة أو مخالفة أخرى يعاقب عليها القانون.