الامارات | مركبة ذاتية القيادة لتنظيف مسار الدراجات الهوائية في دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت بلدية دبي عن تشغيل مركبة كهربائية ذاتية القيادة، مخصصة لتنظيف مسار الدراجات الهوائية على امتداد شواطئ جميرا وأم سقيم، ضمن جهودها في الحفاظ على نظافة واستدامة جميع المرافق والمواقع السياحية في دبي، ومنها الشواطئ العامة، وتعزيز جماليتها وجاذبيتها، عبر توظيف أحدث التقنيات باستخدام المركبات الآلية والكهربائية، حرصاً منها على الحد من التلوث البيئي والانبعاثات الكربونية من أسطولها الآلي، إضافة إلى توفير تجربة مميزة لرواد شواطئ دبي.

وتتمتع المركبة الجديدة، بمواصفات تقنية وفنية متطورة، تشمل مستشعرات ذكية تُمكّنها من تفادي الاصطدام بالعوائق، ومعدل إنتاجية عالياً مقارنةً بالمجهود البشري، مع استطاعتها العمل لمدة ثماني ساعات متواصلة بالشحنة الواحدة، فيما تبلغ سرعتها القصوى 40 كم بالساعة بالوضع العادي، إضافة إلى أنها صديقة للبيئة، وتقلل من الانبعاثات الكربونية.

وأدخلت بلدية دبي في وقت سابق من هذا العام خمس كانسات كبيرة الحجم تعمل بأنظمة ذكية ومتطورة، لكنس نحو 2250 كم من الشوارع السريعة والخارجية يومياً في دبي، عزّزت بها أسطولها الآلي لإدارة عمليات النفايات الذي يبلغ عدده 752 مركبة ومعدّة، تتنوع ما بين أجهزة الكنس الآلي، ومعدات تنظيف الأرصفة والطرقات العامة، ومعدات تقطيع وفرم المخلفات الزراعية كبيرة الحجم الناتجة عن المزارع والحدائق العامة وبقايا الأشجار.

وكانت بلدية دبي خصصت فريق عمل ميدانياً قوامه 12 موظفاً، يشرفون على 72 عامل نظافة، يعملون يومياً وعلى مدار الساعة للحفاظ على نظافة الشواطئ العامة في إمارة دبي، وزودتهم بـ13 آلية ومعدّة حديثة، تعزز من الاستجابة السريعة للبلاغات والحالات الطارئة.