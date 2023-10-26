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صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر غداً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت الهيئة العامة للمعاشات الهيئة والتأمينات الاجتماعية عن صرف المعاشات التقاعدية لشهر أكتوبر الجاري غداً الجمعة الموافق 27 من الشهر، وتبلغ قيمة المعاشات المصروفة (741,043,946.21) درهم بزيادة قدرها (64,850,783) درهماً عن الشهر نفسه من العام الماضي التي بلغت فيها قيمة المعاشات التقاعدية (676,193,163.08) دراهم.

 ويبلغ عدد المستفيدين من الصرف لهذا الشهر نحو (47,159) مستفيداً بزيادة قدرها (1,259) عن أكتوبر من العام الماضي الذي بلغ فيه عدد المستفيدين (45,900) مستفيد.

وتشمل هذه النفقات المدنيين الخاضعين للقانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، وكذلك المستفيدين الذين تدير الهيئة ملفاتهم عن وزارة المالية وفقاً لقوانين المعاشات التي يخضعون لها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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