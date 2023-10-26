جامعة الشارقة تشارك في المؤتمر العربي الثامن للفلك والچيوفيزياء بالقاهرة

ابوظبي - سيف اليزيد - شاركت جامعة الشارقة في فعاليات المؤتمر العربي الثامن في الفلك والجيوفيزياء الذي نظمه المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية في القاهرة وذلك حرصا من الجامعة على المشاركة في مختلف المؤتمرات العلمية على المستوى الإقليمي والعالمي ونشر بحوثها الأكاديمية في المجالات كافة.

وتمثلت مشاركة الجامعة من خلال محاضرة علمية متخصصة تحت عنوان "أسلوب الوردات، طريقة حاسوبية لكشف لغز الأنظمة النجمية الثنائية والمتعددة القريبة من بعضها ظاهرياً"، قدمها الدكتور مشهور الوردات أستاذ الفيزياء الفلكية في قسم الفيزياء التطبيقية وعلم الفلك بالجامعة، ومدير الشؤون الأكاديمية في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.

والقى الدكتور مشهور نيابة عن سعادة الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة ورئيس الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، كلمة الاتحاد كمتحدث رئيسي خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، حيث سلط الضوء على دور الاتحاد التابع لجامعة الدول العربية مؤكداً أنه يعمل كمظلة للعمل المشترك في قطاعات علوم الفضاء والفلك، ودعم المعاهد المتخصصة والجمعيات الفلكية والشباب المتخصصين في هذه المجالات.

وأشار إلى دور جامعة الشارقة وأكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك في دعم ورعاية علوم الفضاء والفلك وتنظيم مختلف المؤتمرات وورش العمل المتخصصة لتعزيز المعرفة بكافة مجالات علوم الفضاء التي تخدم المجتمع المحلي.