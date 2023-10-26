الامارات | مكتوم بن محمد يجتمع برئيس مجموعة البنك الدولي لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التقى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس مجموعة البنك الدولي أجاي بانغا، لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية والتنموية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز شراكتنا وتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتحقيق أدوارها التطويرية في المنطقة.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر"، سابقاً، اجتمعت اليوم مع أجاي بانغا رئيس مجموعة البنك الدولي، لمناقشة آخر التطورات والتوجهات الاقتصادية والتنموية في دولة الإمارات، وسبل تعزيز شراكتنا وتقديم الدعم اللازم للمجموعة لتحقيق أدوارها التطويرية في المنطقة.

مجموعة البنك الدولي تقوم بدورٍ رائد في تنسيق الجهود لمواجهة التحديات العالمية، ونتطلّع إلى ترسيخ دورها في تطوير الاقتصاد العالمي، وتطوير السياسات التجارية. بالحوار المستمر والبنّاء مع المنظمات الدولية نعزز التعاون الاستراتيجي ونساهم في تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة والعالم.