الامارات | العمل يوم غد الجمعة عن بُعد نظرا للأحوال الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً إنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.