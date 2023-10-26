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الامارات | العمل يوم غد الجمعة عن بُعد نظرا للأحوال الجوية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العمل يوم غد الجمعة عن بُعد نظرا للأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً إنه تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، تقرر أن يكون العمل يوم غد الجمعة الموافق 27 أكتوبر، عن بُعد، نظرا للأحوال الجوية.

وأوضح المكتب الإعلامي أن هذا القرار يشمل الموظفين في جميع الجهات الحكومية في دبي على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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