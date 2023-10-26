الامارات | العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، إنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.