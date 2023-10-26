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الامارات | العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعد

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العمل لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والدراسة في المدارس الحكومية يوم غدٍ الجمعة عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، إنه بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الجمعة 27 أكتوبر، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، كما تقرر أن تكون الدراسة في جميع المدارس الحكومية عن بعد وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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