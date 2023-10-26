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الامارات | حمدان بن محمد: فخور بالأخ عمر العلماء لاختياره عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، فخور بالأخ عمر العلماء الذي تم اختياره من الأمين العام للأمم المتحدة عضواً في المجلس الاستشاري للذكاء الاصطناعي والذي يضم 38 شخصية عالمية في هذا المجال ويهدف لمواجهة تحديات هذه التقنية والبناء على الفرص الكبيرة التي توفرها .. كل التوفيق لجميع أبناء الإمارات في مهامهم الدولية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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