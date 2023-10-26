«القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي؟» في مناظرة شبابية بوزارة العدل

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي(الاتحاد)

استضافت وزارة العدل وفداً من طلبة كلية القانون بجامعة الإمارات، حيث نظم مجلس شباب وزارة العدل مناظرة شبابية قانونية بعنوان«القاضي الافتراضي هل سيكون بديلاً للقاضي الطبيعي» والتي شهدت مشاركة نشطة ومناقشات ثرية حول موضوع المناظرة.

وأعرب معالي عبدالله بن عواد النعيمي، وزير العدل، خلال حضورة المناظرة، عن امتنانه وإعجابه بجهود الشباب الطلبة في كلمة تشجيعية له خلال المناظرة وأكد فيها دور الشباب كثروة وطنية ومستقبل واعد للدولة.

بعد المناظرة، تم تنظيم جولة للوفد في المحاكم الاتحادية، حيث تعرّف الشباب على سير العمل في القضاء وأهميته في تحقيق العدالة، كما تم استعراض البرامج التدريبية المتميزة التي يقدمها معهد التدريب القضائي التابع لوزارة العدل، والتي تسهم في تطوير مهارات ومعرفة الشباب القانونية.

وتعكس هذه الزيارة التفاعل الإيجابي بين وزارة العدل والمؤسسات التعليمية الرائدة في تعزيز التعليم والتفاهم في مجال القانون، وتشجيع الشباب على الاهتمام بالقضايا القانونية والمشاركة الفعّالة في تطوير المجتمع.