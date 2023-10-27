الامارات | 3 صناديق إغاثية في «ميركاتو» لدعم الشعب الفلسطيني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مركز ميركاتو للتسوق في دبي، بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، في حملة الإغاثة، التي أطلقتها دولة الإمارات لتقديم مساعدات عاجلة للفلسطينيين المتأثرين بالحرب في قطاع غزة.

وخصص ميركاتو صندوقي تبرعات لجمع المواد الغذائية غير القابلة للتلف، والملابس، والبطانيات، ومنتجات النظافة، وصندوقاً ثالثاً للتبرع النقدي في تاون سنتر جميرا، وسيستقبل التبرعات إلى الثاني من نوفمبر المقبل، ما يتيح الوقت للمتبرعين للمشاركة في هذه الحملة الخيرية، بهدف دعم ومساعدة الأشقاء المتضررين.

وقالت مديرة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي في ميركاتو، نسرين بستاني: «نواصل جهودنا كمركز تسوق لتقديم كل ما بوسعنا لدعم وتوفير أكبر قدر من التبرعات التي تضم المستلزمات اليومية والنقدية»، مؤكدة أن الهدف من المبادرة هو دعم حملة «تراحم من أجل غزة»، والإسهام في مسيرة الخير والعطاء لدولة الإمارات، للحد من التداعيات الإنسانية الناجمة عن الكوارث والأزمات.

وأعربت بستاني عن شكرها للمتطوعين الذين لبوا الدعوة، ونفذوا الواجب في تعبئة التبرعات الإنسانية. ولفتت إلى أن هذه حملة تعكس التضامن القوي والمستمر من قبل دولة الإمارات مع الأشقاء في فلسطين، وتؤكد التزامها الثابت بتخفيف المعاناة الإنسانية، ودعم الفئات الأكثر ضعفاً، وتسليط الضوء على أهمية العمل المشترك لبناء عالم أفضل وأكثر إنسانية للجميع.