الامارات | فرص وظيفية في رأس الخيمة بالتعاون مع «نافس»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، توفير فرص وظيفية في القطاع الخاص، بالتعاون مع «نافس» عبر موقعها الإلكتروني ومن خلال اليوم المفتوح للتوظيف.

ونظمت الدائرة، بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ملتقى «التوجيه المهني للباحثين عن عمل» لتعريف الباحثين ببرنامج «نافس» وأهمية التسجيل في منصته، بحضور 45 باحثاً عن عمل من المواطنين والمواطنات. ونفذ الملتقى ورش عمل توجيهية حول كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، والاستعداد لإجراء المقابلات الوظيفية، من قبل خبراء ومختصين في التوجيه المهني في كتابة السير الذاتية.

ووفّرت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة، بالتعاون مع مجموعة ماجد الفطيم، و«نافس»، أربع فرص وظيفية في إمارة دبي للمواطنين الباحثين عن عمل من إمارة رأس الخيمة والحاصلين على شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس.

وأشارت الدائرة إلى أن إدارة التوطين والمواهب الوظيفية في الدائرة، نظمت «اليوم المفتوح للتوظيف» وأجرت مقابلات وظيفية، بالتعاون مع شركة «أمانة للمقاولات والمباني الحديدية» في دبي، لتوفير تسع وظائف شاغرة لدى الشركة، واستهدفت المقابلات الباحثين والباحثات عن عمل من مختلف المؤهلات العلمية، والراغبين في العمل في القطاع الخاص. وذكرت أن إدارة التوطين والمواهب عقدت، بالتعاون مع مكتب الاستثمار والتطوير، وشركة PWC، جلسة تعريفية للشهادة المهنية «ممارس في مجال الذكاء الاصطناعي المعتمد»، حيث حضر اللقاء أكثر من 80 باحثاً عن عمل من حملة البكالوريوس في مجالات التقنية. وقد تم خلال الجلسة عرض شروط الانضمام للبرنامج وآلية الاختيار، والاختبارات المرتبطة بالقبول، كما تم تقديم شرح مفصل للبرنامج من حيث المدة الزمنية، والمحتوى التعليمي، والاعتمادات الدولية التي سيحصل عليها الخريج في البرنامج. ولفتت إلى أن إدارة التوطين والمواهب الوظيفية نظمت بالتعاون مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، ورشة تعريفية لشركات القطاع الخاص، حول أهم القرارات والتشريعات والمبادرات المتعلقة بوزارة الموارد البشرية والتوطين، ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) .