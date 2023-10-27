8 مناطق معتمدة لتأجير «السكوتر الكهربائي» في أبوظبي

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، إضافة 5 مناطق جديدة لتأجير دراجات السكوتر الكهربائي، ليصبح بذلك إجمالي عدد المناطق المصرّح فيها بقيادة وتأجير السكوترات 8 مناطق، وتتمثل المناطق الثماني في جزيرة الريم، مدينة مصدر، جزيرة ياس، الكورنيش ومدينة خليفة، والمناطق داخل جزيرة أبوظبي على امتداد شارع حمدان وشارع الفلاح، وشارع شخبوط ومنطقة شاطئ الراحة.

وتعتبر السكوترات الكهربائية وسيلة تنقل آمنة، وإحدى خدمات رحلات «الميل الأول والأخير» التي تربط بين مواقف حافلات النقل العام والمراكز التجارية والتسويقية والخدمية والسكنية، وتعزز التكامل في منظومة النقل، وتمكن أفراد المجتمع من الوصول إلى وجهتهم النهائية بطريقة سريعة واقتصادية. ونفذ مركز النقل المتكامل مؤخراً، استبياناً للاطلاع على رأي المستخدمين حول الخدمة وقياس مدى الوعي باشتراطات السلامة الواجب اتباعها، وذلك عبر إجراء مقابلات مع سكان المناطق ومستخدمي الخدمة، حيث أكد 83% منهم أنهم على دراية باشتراطات السلامة وأماكن صف السكوتر التي تم تحديدها. ويمكن للمستخدم تحميل تطبيقات الخدمة على الهاتف الذكي والخاصة بكل شركة مزودة للخدمة (تير، فينيكس، لايم وبيرد) للعثور على أقرب سكوتر، والقيام بمسح رمز الاستجابة barcode للبدء والاستمتاع برحلة آمنة، عبر اتباع إرشادات السلامة وقوانين السير والمرور.

اشتراطات السلامة

ووفقاً للائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي، والتي تشمل الدراجات الهوائية والكهربائية والسكوترات، فإنه يجب الالتزام باشتراطات السلامة كارتداء الخوذ ومعدات الإنارة، وتجنب السلوكيات غير القانونية، حرصاً على سلامتهم وسلامة أفراد المجتمع كافة.

ومنذ بدء بدء تطبيق مخالفات اللائحة التنظيمية لاستخدام الدراجات الهوائية والكهربائية في أبوظبي نهاية أغسطس الماضي، تم تسجيل حتى يوليو الماضي 5.380 مخالفة بحق الأشخاص غير الملتزمين ببنود اللائحة من قبل القيادة العامة لشرطة أبوظبي ومركز النقل المتكامل، وتم تحرير أكثر من 6 آلاف إشعار تحذيري/ تنبيهي في هذا الخصوص.

الغرامات

تتراوح قيمة الغرامات بين 200 و500 درهم على كل المخالفات التي تنتهك التعليمات والإرشادات ومعايير السلامة، أو تتعلق بالطرق والأماكن التي لا يجوز استخدام الدراجات فيها.

اللائحة

تأتي اللائحة التنظيمية الخاصة بتنظيم استخدام الدراجات في إمارة أبوظبي، ضمن الجهود التي يبذلها مركز النقل المتكامل، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لتنويع وسائل النقل وإرساء منظومة نقل متكاملة ومستدامة ترتقي بجودة الخدمات المتوفرة لأفراد المجتمع، وتدعم التوجهات نحو استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة في إمارة أبوظبي.