تجهيز 15 ألف سلة إغاثية للفلسطينيين في غزة

27 أكتوبر 2023 00:57

أبوظبي (وام)

تتواصل حملة «تراحُم من أجل غزة» التي انطلقت في الإمارات 15 أكتوبر الجاري لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في قطاع غزة، في تعبير صادق عن نهج دولة الإمارات في التضامن والتعاون الإنساني.

وتنظم الحملة فعاليات جديدة الأحد المقبل في أبوظبي ودبي وتهدف إلى تجهيز 15 ألف سلة إغاثية بمشاركة المتطوعين من المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، والعديد من المؤسسات العامة والخاصة.

وتأتي الفعاليات الجديدة، بعد النجاح الذي حققته الحملة في الفعاليتين الماضيتين بمشاركة أكثر من 10100 متطوع قاموا بتجهيز 38 ألف سلة إغاثية، تنوعت بين السلال الغذائية والمخصصة للأطفال وللنساء والأمهات.

وتعكس حملة «تراحُم من أجل غزة» جهود الإمارات الإغاثية والإنسانية لمساعدة المتضررين في قطاع غزة، حيث تتجلى هذه القيم الإنسانية في العديد من المبادرات التي تقوم بها الدولة لدعم وإغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق والتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية التي يواجهها، خاصة من الأطفال والنساء. وتشرف على الحملة وزارة الخارجية وبالتنسيق مع وزارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وبرنامج الغذاء العالمي، وبمشاركة 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، وجمعت الحملة حتى الآن 800 طن من المواد الإغاثية الغذائية والصحية والطبية. ويمكن للراغبين بالتطوع للمشاركة في تجهيز السلال الإغاثية التسجيل عبر منصات التطوع كمنصة «متطوعين. إمارات» ومنصة التطوع مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومنصة يوم لدبي. وتهدف حملة «تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، خاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع (ما يزيد على مليون طفل) من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة. وتستقبل مراكز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في الإمارات التبرعات العينية، حسب المواد الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة، كما تستقبل المساعدات النقدية على الحسابات البنكية والرسائل النصية الموضحة في الموقع الإلكتروني للهيئة: ‏www.emiratesrc.ae.وستقام الفعاليتان من الساعة 9 صباحاً حتى 1 ظهراً في الاتحاد أرينا في جزيرة ياس في أبوظبي بإشراف هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وفي دبي تقام في فيستيفال أرينا بفيستفال سيتي بإشراف مؤسسة دبي العطاء.

إلى ذلك، وبناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، ومتابعة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، قدمت كل من مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية وجمعية الفجيرة الخيرية 800 طن من المواد الغذائية والطبية، ضمن حملة «تراحم من أجل غزة».

وقال معالي سعيد بن محمد الرقباني، رئيس مجلس إدارة جمعية الفجيرة الخيرية، إن حملة «تراحم من أجل غزة» تجسد القيم الراسخة لمجتمع دولة الإمارات وتضامنه الإنساني مع المتضررين من الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ودعمه للجهود الرسمية في هذا الصدد. ولفت الرقباني إلى أن هذه المواقف الداعمة والمساندة في أوقات الأزمات ليست غريبة على القيادة في دولة الإمارات، بل هي استمرار لمسيرة الخير التي أسس لها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي كان السبّاق والمبادر دائماً في مساعدة الدول المنكوبة في أنحاء العالم كافة.

وقال سهيل القاضي، مدير مؤسسة حمد بن محمد الشرقي للأعمال الإنسانية، إن مساندة الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، تعتبر واجباً قومياً أسس له المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي اشتهر بمواقفه المساندة للأشقاء العرب، وتقديم مختلف أنواع الدعم الإنساني للمحتاجين أثناء الحروب والمحن.