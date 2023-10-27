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عمار النعيمي يُقدّم واجب العزاء في وفاة خليفة المري

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ابوظبي - سيف اليزيد - قدّم سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، اليوم، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، سائلا العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويُلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه، الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ حميد بن عمار النعيمي ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة وعدد من كبار المسؤولين.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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