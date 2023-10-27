ابوظبي - سيف اليزيد - ضبطت شرطة دبي تضبط شاباً قاد دراجته بسرعة 280 كم/ ساعة..وفقاً لأحكام المرسوم 30 لسنة 2023 بشأن حجز المركبات تم تطبيق غرامة "فك حجز الدراجة"، والتي تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم.

امير السيد

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