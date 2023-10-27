الامارات | في إطار حملتها لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت.. تنظيم الإتصالات: كونوا بجانبهم.. لنحمِ أطفالنا من المحتوى المشبوه

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شكرا لقرائتكم خبر عن في إطار حملتها لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت.. تنظيم الإتصالات: كونوا بجانبهم.. لنحمِ أطفالنا من المحتوى المشبوه والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" للتوعية بمخاطر الإنترنت على الأطفال.
ودعت الهيئة في المقطع الذي يأتي في إطار حملتها لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت إلى مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال لحمايتهم من المحتوى المشبوه.
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