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الامارات | في إطار حملتها لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت.. تنظيم الإتصالات: كونوا بجانبهم.. لنحمِ أطفالنا من المحتوى المشبوه

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشرت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية مقطع فيديو عبر حسابها على منصة "إكس" للتوعية بمخاطر الإنترنت على الأطفال.

ودعت الهيئة في المقطع الذي يأتي في إطار حملتها لحماية الأطفال من مخاطر الانترنت إلى مراقبة المحتوى الذي يشاهده الأطفال لحمايتهم من المحتوى المشبوه.

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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