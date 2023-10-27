الامارات | أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المري

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شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بن محمد يُقدّم واجب العزاء في خليفة المري والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدّم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، الجمعة، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى خليفة عبيد المرّي، والد معالي الفريق عبدالله المري، القائد العام لشرطة دبي وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.
وأعرب سموه عن صادق تعازيه ومواساته إلى أسرة وذوي الفقيد، راجياً المولى عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله جميل الصبر والسلوان
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