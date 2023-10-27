رئيس الدولة يتلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس أذربيجان

ابوظبي - سيف اليزيد - تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، اليوم، اتصالاً هاتفياً من فخامة إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان.. تناول علاقات البلدين وفرص تعزيز التعاون وتنويع آفاقه بما يحقق تطلعات البلدين نحو التقدم والتنمية والازدهار.

وبحث سموه والرئيس إلهام علييف، خلال الاتصال، مسارات تطور التعاون بين دولة الإمارات وأذربيجان خاصة في المجالات الحيوية الاستثمارية والاقتصادية والتنموية والطاقة المتجددة وغيرها والتي تتسق مع أولويات البلدين في تحقيق التنمية المستدامة.

وأشاد رئيس أذربيجان بالمشاريع التنموية الحيوية التي تنفذها دولة الإمارات العربية المتحدة في بلاده، مشيراً في هذا السياق إلى محطة "كاراداغ" للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي دشنتها شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" بطاقة إنتاجية تبلغ 230 ميغاواط وتعد أكبر محطة من نوعها قيد التشغيل على مستوى المنطقة وأول مشروع طاقة شمسية مستقل قائم على الاستثمار الأجنبي في أذربيجان.

يأتي تدشين محطة "كاراداغ" في أذربيجان مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخي "cop28" والذي يقدم نموذجاً لإسهامات دولة الإمارات الفاعلة في تسريع الجهود العالمية لإيجاد حلول مستدامة دفع العمل المناخي.