سلطان القاسمي: هدفنا «العيش الكريم» للمواطنين

ابوظبي - سيف اليزيد - الشارقة (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة، الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة، وتعزز من قيمهم وترابطهم، والحفاظ على ثوابتهم، لمواجهة جميع التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية التي قد تولد مشاكل إضافية تهدد استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها، أمس، في افتتاح استراحة شيص الواقعة بعد نفق الروغ على طريق خورفكان - الشارقة، وتوزيع سندات ملكية محلاتها التجارية للمواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة. وأكد سموه حرصه الدائم ودراسته بشكل يومي لحالات الأسر الاجتماعية، ومتابعة كل بيت لمعرفة أعداد أفراده ومصرفهم ودخلهم للوصول إلى احتياجاتهم، وما يتطلب التدخل لمعالجته بشكل منفرد أو من خلال المشروعات والقوانين والقرارات، الأمر الذي يوفر العيش الكريم للأسرة بطريقة مستدامة.

المحال التجارية

وبارك سموه للمواطنين ملاك المحال التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه: «نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحلات التجارية، وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة». وأشار سموه إلى العمل على مشروعات مشابهة لمدينة خورفكان تتمثل في مبان بطوابق متعددة، قائلاً : «مثلما وزعنا المباني في مدينة كلباء، سيكون لخورفكان مشروعات مشابهة، وستوزع على المحتاجين والمستحقين من العوائل التي قد تكون لديها مشاكل اجتماعية، فنحن لن نتركهم للمصائب بل نحميهم، ولن نرضى لهم مد اليد للآخرين، ليعيشوا حياة كريمة».

ودعا سموه، في ختام كلمته، الأهالي والمواطنين جميعاً إلى الالتزام بالدين والإيمان والمبادئ، والحفاظ على المجتمع من كل ما قد يضره أو يفككه.

وسلَّم صاحب السمو حاكم الشارقة المواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة سندات ملكية محلاتهم التجارية في استراحة شيص، مهنئاً إياهم، ومتمنياً لهم التوفيق والبركة في الرزق.

مرافق الاستراحة

بعد ذلك، توجَّه سموه إلى إزاحة الستار عن اللوح التذكاري إيذاناً بالافتتاح الرسمي لاستراحة شيص، ليستمع بعدها إلى قصيدة شعرية قدمتها طفلة من أهالي المنطقة. وتجول سموه في أروقة استراحة شيص، ليطلع على المحلات التجارية البالغ عددها 58 محلاً، قسمت بين محلات الخضراوات والفواكه، وبيع السجاد، وبيع أدوات ولوازم الرحلات، والمشاتل، والمطاعم والمقاهي، ومحلات بيع العطور والمواد الغذائية وغيرها.

مداخل انسيابية

تحتوي الاستراحة على ثلاثة مداخل انسيابية للطريق الخدمي للاستراحة على امتداد 800 متر، مع الأخذ بعين الاعتبار وسائل التهدئة المرورية لضمان سلامة مرتادي السوق، مع تنفيذ اللوحات الإرشادية كافة، وتوفر الاستراحة 210 مواقف، منها 6 مواقف لذوي الإعاقة، وذلك لسهولة وصول الزوار للمحلات وللاستمتاع بالتسوق مع وجود توسعة قريبة لإضافة 70 موقفاً عند جبل التين، منها موقفان للحافلات.

رافق سموه خلال افتتاح استراحة شيص كل من الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية، والشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، والشيخ سعود بن محمد بن سعود القاسمي، الرئيس التنفيذي لقطاع العقارات في الشارقة لإدارة الأصول، وعدد من كبار المسؤولين رؤساء الدوائر الحكومية، وعدد من أعيان المنطقة.