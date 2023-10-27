3 آلاف مقابلة فورية للكفاءات الوطنية في معرض «مُصنّعِين»

ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

اختتمت في أبوظبي فعاليات معرض مُصنّعِين للوظائف في الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، والذي شهد مشاركة ما يزيد عن 3 آلاف من الشباب الإماراتيين، وعقد مقابلات فورية وفرص توظيف وتدريب مباشرة للكفاءات الوطنية في أكثر من 73 شركة ومؤسسة عاملة في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات.

ويعتبر «معرض مُصنّعِين» الذي شهد مشاركة شباب من مختلف إمارات الدولة، أول معرض من نوعه يحصل فيه الإماراتيون على مقابلات فورية منتهية بالتوظيف، والذي استضافه مركز أبوظبي للطاقة في الفترة ما بين 24 - 26 أكتوبر، بتنظيم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بالتعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومجموعة شركات أدنوك.

مستهدفات استراتيجية

وأكد عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، أن المعرض يتماشى مع المبادرات والمستهدفات الاستراتيجية للوزارة الداعمة لتنافسية القطاع الصناعي وتعزيز نموه وتنافسيته ومساهمته في التنويع الاقتصادي والتنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يتم تنظيمه تحت مظلة «برنامج القيمة الوطنية المضافة» كما يدعم مبادرة «اصنع في الإمارات».

وأضاف: ستواصل الوزارة إطلاق المزيد من المبادرات المماثلة لتعزيز وجود ومشاركة الكفاءات الوطنية في قطاع الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وبالأخص في مؤسسات القطاع الخاص.

وأشار إلى أن مُصنّعِين كنموذج عمل تكاملي بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة وشركائها الاستراتيجيين سجل في دورته الأولى نجاحاً مميزاً وسط إقبال لأكثر من 3000 من الشباب الإماراتي الراغب في المشاركة في مسيرة نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني، والانضمام للبرامج والدورات التدريبية التي تنظمها الوزارة عبر مبادراتها المختلفة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الصناعي ومراكز التدريب المتخصصة في دولة الإمارات.

الاقتصادي الوطني

من جهته قال غنام المزروعي الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية: الحضور الكبير من كودارنا الوطنية للمعرض يعكس اهتمام شبابنا المواطن بالاستفادة من التوجهات الاستراتيجية والجهود الحكومية المتواصلة لتقديم الدعم لهم وتمكينهم ورفع تنافسيتهم للعمل في القطاع الخاص، ومنه القطاع الصناعي، والذي يلعب دوراً رئيساً وحيوياً في الاقتصادي الوطني، حيث شهد المعرض تجمعاً لأكثر من 73 شركة صناعية وخدمات في مجال الحديد والصلب والآليات الثقيلة، الأمر الذي يفتح الباب على مصراعيه لشبابنا المواطن للتوظيف والتدريب في القطاع الصناعي بالدولة.

وأضاف المزروعي: بفضل التعاون المشترك مع شركائنا الاستراتيجيين، سيسهم برنامج «مصنعين» في توفير 500 فرصة عمل كمرحلة أولى، مما يشارك في زيادة وتيرة التوظيف في القطاع الخاص والذي بلغ عدد المواطنين الملتحقين به أكثر من 81 ألف مواطن منهم ما يقارب 31 ألف مواطن منذ بداية العام الجاري.

وأشار بأن المعرض مثل فرصه لعرض برامج ومبادرات «نافس» أمام الكفاءات الوطنية بما يمكنهم من الاستفادة من هذه البرامج والمبادرات لدعم تأهيل هذه الكوادر وتمكينها للالتحاق بالعمل في القطاع الخاص. كما تضمن المعرض تقديم فرص تدريب مهني مدفوعة الأجر ومنتهية بالتوظيف وعروض وظيفية فورية من قبل الشركات الصناعية المشاركة، حيث يحصل المواطنون على الوظائف بعد اجتياز المقابلات وعمليات التقييم من خلال عقود مباشرة كبادرة جديدة تطبق لأول مرة.

أدنوك

من جانبه قال د. صالح الهاشمي مدير دائرة الشؤون التجارية وتعزيز القيمة المحلية المضافة، أدنوك: تعد أدنوك محركاً رئيساً للنمو الصناعي في دولة الإمارات، حيث تملك سلسلة توريد ضخمة مما يؤهلها للقيام بدور أساسي في تعزيز نمو الصناعات المحلية وتوظيف الكفاءات الوطنية. وتعمل أدنوك مع أكثر من 7000 مورد، ونتعاون معاً خلال أسابيع التوظيف التي تشارك أدنوك في تنظيمها، حيث تم توظيف أكثر من 9000 مواطن إماراتي من أصحاب الكفاءات في القطاع الخاص منذ انطلاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة في عام 2018.

قيمة مضافة

جاء المعرض انطلاقاً من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع 300 مليار» وتحت مظلة برنامج القيمة الوطنية المضافة لتمكين الكفاءات الوطنية وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في القطاع الصناعي الخاص عبر برنامج مُصَّنِعين بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، ودائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي وشركة أدنوك لخلق المزيد من الوظائف المهارية العليا في قطاع الصناعة إضافة إلى منح المصانع الفرصة لزيادة نسب التوطين لديها.