الامارات | أروقة المحاكم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أدانت محكمة الجنح في دبي آسيوياً وقّع عمداً على شيك لأحد البنوك بقيمة 85 ألفاً و800 درهم، على الرغم من علمه بأن الحساب مقفل. وأفادت الواقعة بأن البنك المدعي، قدّم صورة ضوئية من الشيك المشار إليه، وإفادة تتضمن إعادته دون صرف قيمته، كون الحساب مغلقاً.

وأفادت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه استقام الدليل اليقيني على صحة وثبوت التهمة بحق المتهم، من خلال صورة الشيك موضوع الدعوى، وإفادة البنك المسحوب عليه بأن الحساب مغلق، ومن إقرار المتهم في محضر جمع الاستدلال الذي تطمئن إليه المحكمة، بأنه حرر الشيك وهو ويعلم وقت إصداره أن حسابه مغلق، الأمر الذي تتوافر معه الأركان القانونية للجريمة، ومن ثم قضت بإدانة المتهم وتغريمه 10 آلاف درهم.