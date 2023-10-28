الامارات | حاكم الشارقة يفتتح استراحة شيص ويوزّع سندات ملكية محالها

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن العيش الكريم والعزة الهدف الرئيس من مشروعات الإمارة التي تنعكس على مستوى دخل الأسر المواطنة وتعزز من قيمهم وترابطهم والحفاظ على ثوابتهم لمواجهة كل التحديات الاجتماعية والفكرية والاقتصادية، التي قد تولد مشكلات إضافية تهدد استقرار المجتمع. جاء ذلك خلال كلمة سموه التي ألقاها أمس، في افتتاح استراحة شيص الواقعة بعد نفق الروغ على طريق خورفكان - الشارقة، وتوزيع سندات ملكية محالها التجارية للمواطنين من أهالي منطقتي شيص والنحوة. وأكد سموه حرصه الدائم ودراسته بشكل يومي لحالات الأسر الاجتماعية ومتابعة كل بيت، لمعرفة أعداد أفرادها ومصروفها ودخلها للوصول إلى احتياجاتها، وما يتطلب التدخل لمعالجته بشكل منفرد أو من خلال المشروعات والقوانين والقرارات، الأمر الذي يوفر العيش الكريم للأسرة بطريقة مستدامة.

وبارك سموه للمواطنين ملاك المحال التجارية الجديدة في استراحة شيص، لافتاً إلى أن المشروع سيستمر في الجهة المقابلة للاستراحة، وقال سموه: «نقول للأهالي الذين لم يحالفهم الحظ ولم يحصلوا على نصيب من هذا المشروع الذي سيوزع الآن، نحن نعمل في الجهة الثانية على مشروع مشابه لهذه المحال التجارية وستكون من نصيبكم بإذن الله، وجميعكم أسرة واحدة».