الامارات | الشارقة تدعم «تراحم من أجل غزة» بمبادرات خيرية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت هيئة الشارقة للثروة السمكية مبادرة خيرية للمساهمة مع مؤسسة القلب الكبير للتبرع ضمن حملة «تراحم من أجل غزة»، والتي استهدفت من خلالها موظفي الهيئة، بالتعاون مع جمعية الشارقة الخيرية. وأكد رئيس الهيئة علي أحمد أبوغازيين، أن المبادرة شملت جمع التبرعات من قبل موظفي الهيئة، تزامناً مع حملة «تراحم من أجل غزة» التي أطلقتها الدولة لمساعدة وإغاثة المتضررين من الحرب في غزة، حيث ترسخ هذه المبادرة لدى موظفي الهيئة مفاهيم التكاتف المجتمعي وإيجابيات العمل التطوعي، من خلال مد يد العون والمساعدة للمحتاجين في الدول التي تتعرض للأزمات والمبادرة إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة، والعمل على التخفيف من حدة الأوضاع الإنسانية، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً خصوصاً الأطفال بتوفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة. من جانبها، تنظم دائرة الخدمات الاجتماعية بالشارقة، غداً الأحد، الفرصة التطوعية «تراحم من أجل غزة»، بمقر البيت متوحد بالشارقة، في إطار جهودها لدعم جهود دولة الإمارات لإغاثة الأشقاء الفلسطينيين المتضررين من الحرب في غزة.