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الامارات | قرقاش: هدفنا احراز تقدم ملموس و جوهري في العمل المناخي العالمي

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، اليوم، أن الزخم الايجابي الذي تشهده الامارات مع انطلاق الاجتماعات الوزارية التمهيدية للكوب ٢٨ يؤكد علي حرص الدولة علي تقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الاطراف.

وقال قرقاش في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الزخم الايجابي الذي تشهده الامارات مع انطلاق الاجتماعات الوزارية التمهيدية للكوب ٢٨ يؤكد علي حرص الدولة علي تقديم نسخة استثنائية من مؤتمر الاطراف كنموذج للتعاون البناء و احتواء الجميع وتوفيق الاراء".

وتابع قائلا: "هدفنا احراز تقدم ملموس و جوهري في العمل المناخي العالمي".

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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