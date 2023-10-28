«النقل المتكامل»: 237 ألف رحلة ركاب يومياً في سبتمبر

ابوظبي - سيف اليزيد - هالة الخياط (أبوظبي)

أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل، أن شهر سبتمبر الماضي حقق أعلى معدل لرحلات ركاب التنقل الجماعي ليسجل أكثر 237 ألف رحلة ركاب يومياً.

وأكد المركز، من خلال إحصائيات أعلنها اليوم، عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، أن هذا الرقم يعتبر أعلى معدل رحلات ركاب على مستوى النقل العام، وبنسبة نمو بلغت 16% مقارنة بذات الفترة من العام الماضي.

وأكد المركز استمرار العمل على تطوير وتعزيز تجربة التنقل في الإمارة، وتبني حلول النقل المستدام من خلال التشجيع على استخدام وسائل النقل الجماعي، وتطوير شبكة متكاملة من وسائل النقل الذكية والصديقة للبيئة، منها المركبات الذكية والكهربائية والهجينة، والحافلات الصديقة للبيئة وذاتية القيادة، والدراجات ووسائل النقل المصغرة «السكوترات».

وتدعم استراتيجية التنقل الذكي لإمارة أبوظبي أهداف الدولة بشأن التنمية المستدامة، وخفض انبعاثات الكربون تماشياً مع التزامات الدولة في مجال الحفاظ على البيئة، بما يسهم في تنوع وسائل التنقل والارتقاء بجودة المعيشة في إمارة أبوظبي لتكون واحدة من أفضل الوجهات العالمية، للعيش والعمل والزيارة.

وشهد شهر أكتوبر الجاري بدء التشغيل التجريبي لمشروع مركبات نظام النقل الجماعي (Automated Rapid Transit - ART) في جزيرة أبوظبي، بهدف تعزيز حركة التنقل لدى سكان إمارة أبوظبي وزوارها، وبما يدعم التنمية المحلية في مختلف القطاعات.

بدأت المرحلة التجريبية للمشروع بتشغيل حافلات تعمل عبر نظام نقل من دون سكك حديدية، مما يؤسس لمرحلة جديدة ومميزة من التطور التقني في قطاع النقل، حيث تشمل المرحلة التجريبية 25 محطة على مسار يبلغ طوله 27 كم تقريباً، فيما تعمل الخدمة أثناء المرحلة التجريبية من الجمعة إلى الأحد، وتنطلق الرحلة الأولى من الريم مول إلى المارينا مول، مروراً بشارع زايد الأول وشارع الكورنيش بجزيرة أبوظبي.

وإلى جانب حافلات النقل العام ومركبات نظام النقل الجماعي، يوجد في أبوظبي خدمة «حافلة عند الطلب» التي تتيح للقاطنين والزائرين فرصة التنقل بطريقة ذكية وسهلة بين مختلف المناطق السكنية والمرافق الخدمية داخل المدينة، حيث يشغل المركز من خلال هذه الخدمة حافلات صغيرة للعمل عند الطلب، ويتم الحصول عليها عبر تطبيق «Abu Dhabi Link». وقد بلغ إجمالي عدد رحلات الركاب الذين استفادوا من الخدمة خلال النصف الأول من العام أكثر من 151 ألف رحلة راكب، توزعت على مدينة الشهامة وجزيرة ياس وجزيرة السعديات ومدينة خليفة.

كما توجد خدمة «أبوظبي إكسبرس» التي تمتاز بأنها خدمة مباشرة من دون توقف، مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، ويجعل خدمات النقل أكثر سهولة وملاءمة لمختلف شرائح المجتمع، وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان. كما تعزز هذه الخدمة الترابط بين خدمات الحافلات العامة وزيادة الطاقة الاستيعابية لشبكة النقل بالحافلات، وتسهم كذلك في القضاء على ظاهرة النقل العشوائي وتهريب الركاب والنقل غير المنظم.