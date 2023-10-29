حاكم الشارقة يستقبل وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي البولندية دارسي اللغة العربية

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح اليوم الأحد، وفداً من طلبة جامعة ياجيلونسكي بكراكوف البولندية، دارسي اللغة العربية الذين يزورون الشارقة.

ورحب سموه، في بداية اللقاء الذي جرى في دارة الدكتور سلطان القاسمي، بالوفد البولندي في دولة الإمارات وفي إمارة الشارقة، مشيراً إلى سعادته برؤية الطلبة البولنديين الحريصين على تعلم اللغة العربية وتطوير معارفهم فيها، وهم يزورون الشارقة للاستفادة من البرامج التدريسية التي يقدمها مجمع اللغة العربية والبرامج الأخرى المقدمة من مختلف المؤسسات الثقافية والعلمية في إمارة الشارقة.

وتناول سموه، خلال اللقاء، أهمية اللغة العربية وتاريخها وغناها اللغوي وجمالياتها مما يؤكد مكانتها الكبيرة والأصيلة، مؤكداً ضرورة الحفاظ عليها وتعزيز حضورها في كافة الأقطار من خلال دعم تعليمها وتوثيقها والحديث بها في كافة المحافل والمناسبات.

وأشار سموه إلى أن مجلس الدارة، الذي يستضيف فيه سموه المثقفين والأدباء والمختصين، تناقش فيه مختلف الموضوعات الثقافية والعلمية والتاريخية، وللغة العربية جزء كبير من هذه النقاشات التي تخدمها ومن شأنها الخروج بمبادرات وبرامج تسهم في المحافظة عليها.

من جانبهم، قدم الوفد البولندي شكرهم وتقديرهم إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على حسن الضيافة، وكامل الدعم الذي يقدمه ويتيح من خلاله فرصة الاستفادة من ما تقدمه الشارقة، كبرامج تدريس اللغة العربية والتي كان للطلبة البولنديين نصيب منها.

وأشاد الوفد البولندي بما تضمه الشارقة من جامعات ومؤسسات وبرامج وأنشطة تغطي كافة المجالات الثقافية والاجتماعية والسياحية، وتعكس مبادرات وجهود صاحب السمو حاكم الشارقة الرامية لنشر المعرفة والثقافة.

وفي ختام اللقاء تسلم سموه عدداً من الهدايا التذكارية المقدمة من الوفد البولندي.

حضر اللقاء عبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشارقة.