الامارات | ​"الأمن السيبراني" يحذر من الضغط على الروابط المجهولة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حذر مجلس الأمن السيبراني، مستخدمي الهواتف المتحركة من الضغط على الروابط المجهولة، وضرورة تحديث برامج التشغيل والحماية ، وعدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من الجهات الرسمية.

وذكر مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات ، أنه لاحظ اصدار شركة آبل تحديثات أمنية لتصحيح عدة ثغرات في أنظمة منتجاتها ، موصيا بتطبيق التحديثات التي أصدرتها شركة آبل مؤخرا.

وكان مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات حذر من عدة ثغرات في أنظمة أبل (iOS وiPadOS وmacOS وwatchOS وtvOS وSafari)، والتي تسمح للمهاجم بالتحكم في أجهزة المستخدمين، موصيا جميع المستخدمين بالتحديث الفوري لأنظمتهم وبرامجهم لتجنب التهديدات المحتملة.

وحذر من ثغرات عالية الخطورة في متصفح جوجل كروم، والتي تسمح للمهاجمين بتنفيذ أكواد برمجية ضارة في أنظمة التشغيل الخاصة بالمستخدمين، موصيا جميع المستخدمين بتحديث متصفح كروم الخاص بهم إلى الإصدار الأخير لتجنب أي تهديدات محتملة.