هطول أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية ممطرة صاحبتها رياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها إلى 45 كم/س مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية لأقل من 2000 متر أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية والساحلية والغربية.. ومن المتوقع بحسب المركز الوطني للأرصاد استمرار هطول الأمطار خلال الأسبوع.

كما سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» زلزالاً بقوة 6.0 درجة – ريختر في جزر فانواتو، أمس، الساعة 08:32، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وشملت مناطق الهطول وادي بيدق، ومربض بالفجيرة، وجبل مبرح، ومسافي، واعسمه، وجبل جيس، والغيل برأس الخيمة، وأم ليلة بمنطقة الظفرة.

وكانت حركة الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم رطباً صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية - غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية مع احتمال سقوط أمطار على بعض المناطق الساحلية والغربية.

وتكون حركة الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س

ويكون البحر خفيفاً إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً أحياناً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.

غيوم

يتوقع أن يكون طقس الأربعاء غائماً جزئياً أحياناً مع فرصة تكون بعض السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار على بعض المناطق الشرقية والغربية.

وحركة الرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية غربية وشمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 40 كم/س، والبحر خفيف إلى متوسط الموج أحياناً في الخليج العربي وفي بحر عمان.