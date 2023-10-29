إدخال 150 طناً من المساعدات الإغاثية لفلسطين

ابوظبي - سيف اليزيد - سامي عبد الرؤوف (دبي)

أعلن سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية، أنه تم حتى الآن إرسال أكثر من 150 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والإغاثية المتنوعة إلى مدينة العريش في جمهورية مصر العربية، وتم إدخالها إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

وقال في تصريحات صحفية على هامش إشرافه ومشاركته في الفعالية الثانية لحملة «تراحم من أجل غزة» بدبي أمس: «إن الإمارات أرسلت مؤخراً إلى أهل غزة طائرة محملة بأكثر من 68 طناً من المساعدات، وذلك ضمن الخطة الإغاثية التي تقوم بتنفيذها الجهات المختصة والإنسانية لتقديم الدعم والمساعدة للأشقاء في فلسطين». وأضاف: «هناك تنسيق عالٍ وتنسيق دائم مع الأشقاء في جهورية مصر العربية، ونقدم الشكر لهم في هذا الإطار، كما يوجد تنسيق مع المنظمات والمؤسسات الإنسانية الدولية وعلى رأسها برنامج الغذاء العالمي». ولفت إلى أن الإمارات كانت من أوائل الدول التي استطاعت إرسال وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، معلناً أن هناك مخزوناً استراتيجياً يتم إعداده حالياً، تمهيداً لإرساله إلى أهل غزة في أقرب وقت ممكن، ويضم هذا المخزون كميات كبيرة من الطرود الغذائية والإغاثية.

وأشار الشامسي إلى أن فعالية حملة «تراحم من أجل غزة» في دبي شارك فيها 20 مؤسسة خيرية وإنسانية، بالإضافة إلى المتطوعين والمشاركين من كل قطاعات وفئات المجتمع الإماراتي ومنصات التطوع المختلفة.

وعن فعاليات حملة «تراحم من أجل عزة» أمس في أبوظبي ودبي والشارقة، أفاد الشامسي أنه تم استهداف في المواقع الثلاثة لفعاليات الحملة أمس، إعداد وتجهيز 20 ألف طرد غذائي، تحتوي على نحو 450 طناً من المساعدات، ليتم العمل على إرسالها إلى أهل غزة في وقت لاحق عبر مطار العريش بمصر. وأعلن أن الإمارات تعمل على إرسال وإدخال 1000 طن من المساعدات الإغاثية لأهل غزة، يتم إدخالها على دفعات وفق التنسيق مع الأشقاء في جمهورية مصر العربية.

الأغذية العالمي

من جهته، كشف مجيد يحيى، ممثل برنامج الأغذية العالمي بدول مجلس التعاون الخليجي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن دولة الإمارات قدمت حتى الآن أكثر من 50 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية للبرنامج ليستفيد منها أهل غزة.

وقال: إن «برنامج الأغذية العالمي» هو أحد الجهات المستفيدة من حملة «تراحم من أجل غزة»، من خلال المساعدات التي حصل عليها البرنامج ليتم إرسالها إلى مطار العريش بجمهورية مصر العربية الشقيقة، ومن ثم إدخالها عبر معبر رفح لتوزيعها على المستفيدين من أهل قطاع غزة».

وأضاف:«الإمارات تقوم بدور رائد وفاعل في تقديم الدعم والمساعدة لأهل غزة بطرق عدة، من بينها التعاون مع المنظمات والمؤسسات الإغاثية الدولية وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة».

ووصف استجابة الجاليات المقيمة بدولة الإمارات لحملة «تراحم من أجل غزة» التي ينظمها الهلال الأحمر الإماراتي، بأنها «استجابة رائعة ولافتة وتعبر عن قيم التعاون والتسامح والعطاء الإنساني الذي تتميز بها دولة الإمارات».

وذكر أن شراكة برنامج الأغذية العالمي مع دولة الإمارات قديمة وممتدة لأكثر من 20 عاماً، قدمت فيها الإمارات الكثير من المساعدات أوقات الطوارئ والأزمات والكوارث في العديد من دول العالم.

فعاليات الحملة

وقد نظمت حملة «تراحم من أجل غزة»، أمس (الأحد) الفعالية الثانية بدبي، وذلك في قاعة أرينا فستيفال سيتي دبي، بإشراف وزارة الخارجية وتنظيم هيئة الهلال الأحمر، ومؤسسة دبي للعطاء.

وأعلنت اللجنة المنظمة للفعالية بدبي، أنها استهدفت إعداد وتعبئة وتغليف وتجهيز 5000 طرد من المواد الإغاثية المتنوعة، بمشاركة أكثر من 3000 متطوع من مختلف الجنسيات و20 مؤسسة إنسانية وخيرية.

وفي فعاليات دبي أمس، وخلال الفعالية بدبي، توافد مئات الأسر من مختلف الجنسيات، على مقر الحملة لتقديم تبرعات، من المواد الغذائية الإغاثية، وقد امتلأت الساحة الخارجية بالطرود الإغاثية، المقدمة من المتبرعين، وشارك مئات المتطوعين في إعادة تغليف التبرعات، وتحميلها في الشاحنات لنقلها إلى نقطة التجميع، تمهيداً لإرسالها للأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وشارك في عمليات التعبئة والتجميع والتغليف، أكثر من 3000 متطوع ومتطوعة من مختلف الجنسيات والأعمار، وخاصة من الشباب وطلاب المدارس والجامعات، حتى الأطفال كان لهم وجود ملحوظ، حيث يقدر عدد الأطفال والشباب بنحو 50% من المتطوعين.

فعاليات الحملة

وكان أبناء دولة الإمارات والجالية الفلسطينية المقيمة بالدولة، من أبزر المشاركين من المتطوعين والمتبرعين، بالإضافة إلى الكثير من الجنسيات العربية والأجنبية الأخرى.

وأعلن المنظمون للفعالية في دبي، أنهم استطاعوا الوصول إلى تعبئة الكمية المستهدفة، قبل الموعد المحدد، بسبب كثافة أعداد المتطوعين، رغم توفر كميات كبيرة وهائلة من المساعدات المراد تجهيزها.

مؤسسة وطني

من جهته، أفاد ضرار بالهول، مدير عام «مؤسسة وطني الإمارات»، أن فعالية حملة تراحم من أجل غزة بدبي، أن مشاركة المتطوعين فاقت التوقعات، بالإضافة إلى التنوع المهم واللافت لجنسيات الجاليات المقيمة، حيث تواجد الكثير من أبناء الجاليات الذين حرصوا على مشاركة الإمارات في دعمها لغزة.

وأكد أن دولة الإمارات تتميز بالعطاء الإنساني والعمل على تقديم الدعم والمساعدة للجميع، باعتبار ذلك نهجاً ثابتاً ومبدأ متجذراً من الأسس التي قامت عليها دولة الإمارات، على يد الوالد المؤسسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان، طيب الله ثراه. وأشار إلى أن مؤسسة وطني الإمارات تشارك بأكثر من 400 متطوع في فعاليات حملة «تراحم من أجل غزة»، ضمن مجموعة المؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في الحملة.

تضامن

تهدف حملة «تراحم من أجل غزة» إلى التضامن مع الأطفال الفلسطينيين والأسر المتأثرة من الحرب الدائرة، ورفع المعاناة عن الفئات الأكثر ضعفاً، وخاصة الأطفال الذين يشكلون نحو نصف سكان القطاع «ما يزيد على مليون طفل»، من خلال توفير الاحتياجات الأساسية لهم ولأمهاتهم، إضافة إلى المستلزمات الصحية ومواد النظافة العامة.

جولة «الاتحاد»

رصدت «الاتحاد» فعاليات حملة تراحم من أجل غزة في دبي، حيث تم توفير مواصلات إلى قاعة الفعالية، وهي عبارة عن سيارات الجولف، كما توجد في خارج القاعة سيارتان تابعتان لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف لتقديم الدعم الطبي عند الحاجة.

كما وفرت اللجنة المنظمة للفعالية، فريقاً من المتطوعين لإرشاد القادمين للمشاركة، ويتم التسجيل من خلال عدة منصات، وتواجد فريق من شرطة دبي من الرجال والنساء للمشاركة في تنظيم الفعالية، بالإضافة إلى متطوعين ومتطوعات من شرطة دبي شاركوا في تجهيز الطرود الإغاثية.