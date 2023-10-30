الامارات | حاكم الشارقة يعتمد 76 مليون درهم لسداد مديونية المحكومين على ذمة قضايا مالية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى ‫حاكم الشارقة، اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 75 مليوناً و824 ألف درهم لسداد مديونية 126 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية.

جاء ذلك خلال برنامج الخط المباشر على تليفزيون الشارقة.