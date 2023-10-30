الامارات | سيف بن زايد يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية وقيادة الحرس الوطني بشأن التنسيق العملياتي وعمليات الأمن الداخلي.

يأتي ذلك انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة بأهمية التكامل والتنسيق بين الجهات والمؤسسات الوطنية في مختلف المجالات، وبهدف تعزيز التعاون والشراكة الإستراتيجية بين الجانبين، وتحقيق الاستفادة الأمثل من تبادل الخبرات والقدرات، بالإضافة إلى توحيد الجهود الأمنية المشتركة التي تدعم العمليات الداخلية، للحفاظ على مكتسبات الأمان والاستقرار في المجتمع الإماراتي.

وقع الاتفاقية عن وزارة الداخلية اللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل وزارة الداخلية، وعن قيادة الحرس الوطني اللواء الركن سالم سعيد بن غافان الجابري قائد الحرس الوطني.

ويأتي توقيع المذكرة في إطار الجهود المستمرة لدعم وتطوير المهام الأمنية والتدريبية بين الجانبين وتعزيز الشراكة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية والأمنية بما يحقق التكامل وتوحيد الجهود في منظومة الدفاع والأمن.