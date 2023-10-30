رئيس الدولة يلتقي المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لـ «كوب28»

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، الوزراء والوفود المشاركين في الاجتماعات الوزارية التمهيدية لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «كوب 28».

ورحب سموه، خلال اللقاء الذي جرى في قصر الحصن، بضيوف الدولة، وتبادل معهم الأحاديث بشأن أهمية اجتماعاتهم في تنسيق الجهود لتحقيق أهداف مؤتمر «كوب 28» للخروج بنتائج وحلول تلبي الطموحات، وتسهم في إحداث نقلة نوعية في مسار العمل المناخي، بجانب تسريع العمل والتعاون للوصول إلى الأهداف المنشودة في هذا الشأن.

وأكد سموه حرص دولة الإمارات على توفير كل مقومات النجاح للمؤتمر، وتطلعها إلى العمل مع مختلف دول العالم من أجل تعزيز العمل الجماعي الدولي في مواجهة تحديات المناخ، وخلق مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن شكرهم لاستضافة دولة الإمارات هذه الاجتماعات التمهيدية لما لها من أهمية في تحقيق نتائج أكثر طموحاً، واتباع نهج شامل تجاه التعامل مع تغير المناخ يركز على جميع الأبعاد.

وتعد الاجتماعات الوزارية التمهيدية لقاءً تحضيرياً للوزراء والمبعوثين استعداداً لمؤتمر «كوب 28». وقد شهدت الاجتماعات حضوراً قياسياً بلغ أكثر من 100 وفد و70 وزيراً من جميع أنحاء العالم بما يفوق ضعف العدد المعتاد للمشاركين في هذه الاجتماعات السنوية.

حضر اللقاء، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، رئيس مؤتمر الأطراف COP28، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.