الإمارات تشارك في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

31 أكتوبر 2023 02:00

دبي (الاتحاد)

شارك وفد رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة، برئاسة عمران شرف، مساعد وزير الخارجية لشؤون العلوم والتكنولوجيا المتقدمة، في أعمال الدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي عُقدت خلال الفترة من 23 إلى 27 أكتوبر الجاري. وشارك وفد من وكالة الإمارات للفضاء، ضم إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام للوكالة، وعبدالله الشحي، رئيس قسم علوم وتكنولوجيا الفضاء، في اجتماعات الجمعية العامة واللجنة الرابعة. وقال «شرف»: «إن اعتماد عالمنا على الأنظمة الفضائية أصبح أمراً بالغ الأهمية، ولا يمكن التصدي للتحديات والفرص التي نواجهها إلا من خلال تعزيز التعاون الدولي والنهوض بإدارة الحوكمة العالمية للفضاء الخارجي»، مضيفاً «حتى الآن، لا تزال لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي وهيئاتها الفرعية تمثل منصات نوعية لتعزيز الحوار والتعاون الدولي في استخدام الفضاء الخارجي للأغراض السلمية والنهوض بأنشطته الخارجية».

وواصل عمران شرف، بصفته رئيس لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، التأكيد على اعتماد مشروع القرار الجامع الذي قدمته دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اعتمدت القرار اللجنة الرابعة بتوافق كامل في الآراء من الدول الأعضاء المشاركة.

وتابع: «إن لجنة كوبوس تشكل منصة متفردة للتعاون متعدد الأطراف، ويواصل مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي تعزيز الحوار بين جميع أصحاب المصلحة، وبناء القدرات في مجال قانون وسياسات الفضاء، وعلوم وتكنولوجيا وتطبيقات الفضاء، ودعم المراكز الإقليمية لتعليم علوم وتكنولوجيا الفضاء، إلى جانب تأكيد أهمية الوصول الشامل إلى الفضاء وتعزيز استدامة الفضاء»، مضيفاً «من خلال هذه الأنشطة، يؤدي المكتب دوراً مهماً في دعم الدول الأعضاء، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخطة الفضاء 2030».

رصد البيئة وتغير المناخ

وفي السياق نفسه، ألقى إبراهيم حمزة القاسم، كلمة الإمارات خلال اجتماع اللجنة الرابعة، والتي سلطت الضوء على أهمية القدرات الفضائية لمواجهة التحديات الوطنية والعالمية التي تشمل رصد البيئة وتغير المناخ والأمن الغذائي وغيرها، إلى جانب تشجيعها تعزيز الجهود العالمية لضمان استدامة قطاع الفضاء على المدى الطويل من خلال الجهود الدولية الجماعية، الرامية إلى تطوير العلوم والتقنيات المتقدمة والتي ستشكل أهمية كبرى لتقدم ورفاهية البشرية جمعاء.

وأشارت الكلمة إلى أن الفضاء هو إرث البشرية جمعاء، ويجب الحفاظ عليه وضمان استدامته من خلال العمل على تعزيز التعاون الدولي في الأنشطة الفضائية، إلى جانب تدابير الثقة والأمن بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى ضرورة وأهمية استخدام الفضاء الخارجي بروح من المسؤولية والشفافية، والحد من سباق التسلح في الفضاء الخارجي.

وتقود دولة الإمارات جهوداً مكثفة لتعزيز الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي، حيث استضافت في ديسمبر 2022 حوار أبوظبي للفضاء، والذي جمع قادة قطاع الفضاء العالمي والدول وصانعي القرار، بهدف التوصل إلى تحقيق اتفاقات حقيقية، ومعالجة القضايا التي تواجه النمو والابتكار في قطاع الفضاء.

النشاط الفضائي

تأتي مشاركة دولة الإمارات في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في ظل المرحلة الحالية التي تشهد تزايداً في النشاط الفضائي عالمياً، حيث تنافس الدول في إطلاق الأقمار الاصطناعية، ما يجعل من الأمور المتعلقة بالفضاء محوراً رئيسياً للجمعية. يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة انضمت إلى لجنة الأمم المتحدة للاستخدام السلمي للفضاء الخارجي «كوبوس»، إحدى أكبر اللجان في الأمم المتحدة، والتي تضم في عضويتها 100 دولة، وذلك في إنجاز جديد للدبلوماسية الإماراتية يعكس نجاح سياستها الخارجية.