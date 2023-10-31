الإمارات تطلق أول معجم لمصطلحات الذكاء الاصطناعي بالعربي

ابوظبي - سيف اليزيد - دينا جوني (دبي)

أطلق معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد أول معجم رقمي لمصطلحات الذكاء الاصطناعي باللغة العربية، ليمثل خطوة أولى مهمة في جهود حكومة دولة الإمارات لتوفير مصادر عربية ودعم المحتوى العربي المتخصص في هذا القطاع المستقبلي الحيوي.

جاء ذلك خلال الحفل الذي نظمه البرنامج الوطني للمبرمجين ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ضمن فعاليات «الإمارات تبرمج 2023» في متحف المستقبل بدبي. وكرّم معاليه الفرق الطلابية من المدارس الحكومية في مختلف مناطق دولة الإمارات التي فازت في هاكاثون «الإمارات تبرمج».

وكشف خالد المازمي، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المؤسسية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي لـ«الاتحاد» على هامش حفل التكريم عن تطبيق المؤسسة خطة شاملة مدروسة لزيادة إقبال الطلبة على الأنشطة الصفية واللاصفية خصوصاً بعد تراجع المشاركات خلال جائحة «كورونا» نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي كانت مطبّقة. وقال إن الهدف من جميع تلك الأنشطة إبراز مهاراتهم وإبداعاتهم وابتكاراتهم.

وعن مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في هاكاثون «الإمارات تبرمج» بنسختيه الأولى والثانية، قال إنه في هذه النسخة كان التركيز على إبراز مهارات الطلبة في مجال البرمجة ضمن قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، حيث قدّم الطلبة مجموعة من المشاريع المتميزة، وقد عملت المؤسسة على تبني تلك المشاريع وتطويرها بما يخدم المجتمع.

حضر الحفل إلى جانب المازمي، ممثلو الوزارات والجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والطلاب، وسفراء البرمجة، وممثلو القطاع الأكاديمي.

وركز الهاكاثون في دورته لعام 2023 على ابتكار حلول للتحديات التي يواجهها قطاعي الزراعة والصناعة، وتحويلها إلى مشاريع تسهم في دعم مجالات الاقتصاد والاستدامة البيئية، وابتكار الحلول لتحديات تطوير العمليات والإنتاجية الزراعية والحيوانية باستخدام اللغات البرمجية وتكنولوجيا المستقبل.

شارك في الهاكاثون أكثر من 500 طالب من كافة إمارات الدولة بهدف تعزيز الابتكار الرقمي في مجالات الصناعة والتكنولوجيا والزراعة، ورفع الوعي بأهمية البرمجة لدى أجيال المستقبل، بما يدعم بناء مستقبل رقمي رائد، وإيجاد حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا، وتطوير حلول مبتكرة ومستدامة تساهم في تحقيق أجندة الإمارات للخمسين عاماً المقبلة.

وأكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز مهارات البرمجة لدى الطلبة وإشراكهم في كافة البرامج المتخصصة في هذا المجال، بما يمكنهم من المشاركة بفعالية في رسم المستقبل، مبينة أن البرمجة وعلومها باتت تكتسب أهمية متزايدة، باعتبارها لغة المستقبل وأبرز محاور الاقتصاد المعرفي المستدام الذي تسعى دولة الإمارات العربية المتحدة إلى تجسيده في مختلف المجالات والمسارات الحيوية التي تتواءم مع رؤيتها للخمسين عاماً المقبلة.

من جهته، أكد معالي عمر سلطان العلماء، أن يوم الإمارات تبرمج يمثل منصة استثنائية لدعم تحقيق رؤى وتوجهات القيادة الرشيدة في مجال تطوير التكنولوجيا وتوظيف الذكاء الاصطناعي لتحقيق التقدم والتطور، إضافة إلى ما يمثله من فرصة للاحتفاء بإنجازات نخبة من طلاب المدارس الإماراتية المتميزين في عالم البرمجة والتكنولوجيا.

وأشار معاليه إلى أن نجاح هاكاثون الإمارات تبرمج، يعكس الحراك البرمجي غير المسبوق الذي تشهده دولة الإمارات، ويأتي استمراراً لجملة من الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للمبرمجين على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي تشمل مشاركة 30 ألف شخص في المخيم الصيفي للذكاء الاصطناعي، وتنظيم مئات الورش خلال عامين من تفعيل مقر المبرمجين، والمشاركة الواسعة لأكثر من 90 جهة في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية البرمجة، إضافة إلى مشاركة 100 ألف شخص العام الماضي في كتابة خط برمجي في يوم واحد فقط.

معجم متخصص

تهدف المنصة الموجهة لخدمة الباحثين والإعلاميين والمهتمين بمجالات الذكاء الاصطناعي وأفراد المجتمع، إلى تعزيز ورفد معجم اللغة العربية المتخصص في مصطلحات ومفاهيم الذكاء الاصطناعي، من خلال تطوير وابتكار المرادفات العربية للمصطلحات الإنجليزية الخاصة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير منصة متكاملة للمصطلحات العربية الدقيقة لمفاهيمه الفنية والعلمية، والتحديث المستمر للمصطلحات.

وأكد صقر بن غالب المدير التنفيذي لمكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، أهمية التأسيس لمنظومة متخصصة ودقيقة لمفاهيم الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة والبرمجة باللغة العربية، لما ستشكله من آلية داعمة وممكنة للمتخصصين والباحثين وأفراد المجتمع المهتمين بالتعرف على هذا القطاع المهم، والاستفادة من حلوله، والبناء عليها، ومواصلة تطويره في مختلف مجالات الحياة والعمل.

25 مدرسة فائزة

وشهدت فعاليات الهاكاثون منافسات قوية بين فرق طلاب المدارس الحكومية في مختلف أنحاء دولة الإمارات، وأسفرت المنافسات النهائية عن فوز 25 مدرسة في المنافسات التي شملت الحلقات الأولى والثانية والثالثة.