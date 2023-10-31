الامارات | شرطة عجمان الأولى في زمن الاستجابة محليا وعالميا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت شرطة عجمان أنها استطاعت أن تصل إلى المركز الأول عالميا في سرعة زمن الاستجابة العام الماضي 2022 بزمن 2:28 (دقيقتين و28 ثانية)، محطمة رقما قياسيا في زمن الاستجابة للحالات الطارئة محلياً وعالمياً، ويعد هذا المؤشر من مؤشرات الأجندة الوطنية التي تعزز مكانة الدولة في الريادة العالمية في مؤشرات التنافسية العالمية.

وأوضحت أن هذا الإنجاز نتيجة الجهود التي تبذلها شرطة عجمان لتحقيق أقل زمن في الاستجابة للبلاغات الطارئة والحرجة من خلال تنفيذ مشاريع ومبادرات مبتكرة تهدف بمجملها إلى وصول الدوريات للبلاغات ضمن الوقت المستهدف.

يأتي هذا بالإضافة إلى تطوير غرف العمليات بالأنظمة والتقنيات، وتزويد الدوريات المرورية ودوريات أمان بأجهزة متطورة تعزز عملية استلام البلاغات من غرفة العمليات إلكترونيا، وتحدد مواقع البلاغات الطارئة بسرعة ودقة عالية، مما يدعم سرعة الانتقال إلى موقع البلاغ.