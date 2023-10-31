الامارات | بمشاركة 18 دولة.. الإمارات تحصد المركز الأول في تحدي "تكنولوجيا أصحاب الهمم"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمسابقة "تحدي تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم 2023"، فوز الفريق الإماراتي التابع لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم بالمركز الأوّل في تحدي استخدام تكنولوجيا المعلومات لتسهيل حياة أصحاب الهمم " creative IoT E"، وذلك خلال المسابقات التي أقيمت على مدى ثلاثة أيام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض(أدنيك).

وكرّمت اللجنة المنظمة للتحدي 36 مشاركاً، و12 فريقاً يتقدّمها الفريق الإماراتي، بالإضافة إلى 5 فائزين بالجوائز الخاصة، ضمن المسابقات التي تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ووصل إجمالي عدد الدول التي شاركت في التحدي 18 دولة، تتقدمها دولة الإمارات العربية المتحدة، و3 دول من شمال شرق آسيا، هي "كوريا، منغوليا، الصين"، و7 من جنوب شرق "لاوس، ماليزيا، فيتنام، إندونيسيا، كمبوديا، تايلاند، الفلبين"، بالإضافة إلى 4 دول من جنوب آسيا، هي "نيبال، بنجلاديش، الهند، باكستان"، و3 دول من أفريقياً شملت "مصر، إثيوبيا، كينيا".

واشتمل تحدي "تكنولوجيا المعلومات العالمي للشباب من أصحاب الهمم" على مجموعة من المسابقات، أبرزها مسابقة "السيارة الذكية"، التي قيّمت مهارات المشاركين في برمجة السيارات ذاتية القيادة باستخدام برنامج Scratch، و "eContent".

وأشاد مدير مكتب إدارة المشاريع في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، أسعد حواس الصديد، بهذا التحدي الرائد الذي جمع 536 مشاركًا من 18 دولة، حيث تم عرض 461 شابًا وشابة تتراوح أعمارهم بين 14 و23 عامًا، جنبًا إلى جنب مع 75 مشرفًا مخصصًا، بما في ذلك خبراء حكوميين في مجال الإعاقة من الدول المشاركة.

وقال الصديد: "هذا التجمع التنافسي الاستثنائي تجاوز الحدود الجغرافية، حيث حضر ممثلون من 16 دولة شخصيًا، بينما شاركت دولتين بنشاط من خلال مؤتمرات الفيديو الافتراضية، وهذا يجب أن يجعلنا ندرك أن أصحاب الهمم يتميزون بقدراتهم ومواهبهم وأهدافهم التي تمكنهم من مجابهة التحديات التي يواجهونها"، مطالباً بضرورة دعم حقوقهم في تكافؤ الفرص والامتيازات أسوةً الجميع.

ودعا في الوقت نفسه إلى التحسين والابتكار والعمل معاً لتعزيز قابلية استخدام التكنولوجيا المساعدة وفعاليتها، معرباً عن امتنانه لكل من ساهم في نجاح استضافة وتنظيم المسابقة والفعاليات المصاحبة لها، بما في ذلك المتحدثين وأعضاء اللجان والحضور.