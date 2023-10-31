سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الثاني لمجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس الأعلى لمجمع اللغة العربية بالشارقة، صباح اليوم اجتماع مجلس أمناء المجمع، في مقره بالمدينة الجامعية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بما حققه المجمع من انجازات خلال السنة في مختلف البرامج والمبادرات التي يعمل عليها، والتي تكللت جهودها بالنجاح في إنجاز 31 مجلداً جديداً للمعجم التاريخي للغة العربية، بالإضافة إلى تعزيز مساعي الحفاظ على اللغة وتمكين المتحدثين بها.

وثمّن سموه جهود أعضاء مجلس أمناء مجمع اللغة العربية بالشارقة، شاكراً لهم حرصهم على دعم أعمال المجمع ورؤيتهم النيرة التي تخدم أهداف المجمع وتسهم في تحسين أعماله وتجويدها.

واستعرض المجلس خلال الاجتماع أهم الإحصائيات الخاصة بأعداد الجذور والمداخل والعاملين على المعجم التاريخي، والذي فاق عددهم 500 من محررين وخبراء ومدققين ومقررين عامين بالإضافة إلى العاملين في المجالات الإدارية والفنية.

كما تناول المجلس أهم الفعاليات التي نفذها المجمع خلال العام ومنها المجالس اللغوية، والمشاريع والفعاليات الكبرى التي يرعاها المجمع في أوروبا وأفريقيا بما يعزز من العلاقات مع الجهات التي تختص باللغة العربية وتعليمها، ويدعم من تطور أعمالهم والوصول إلى شرائح كثيرة من المتحدثين باللسان العربي.

واطلع المجلس على مخرجات برنامج مجلس اللسان الذي يعمل تحت مظلة المجمع ويقوم باستقطاب وفود الطلبة الدارسين للغة العربية في الدول الأجنبية، وتمكينهم من تعلم وممارسة اللغة العربية من خلال الدراسة في المجمع، وتخرج من البرنامج 40 طالباً وطالبة.

كما اطلع على أهم التوصيات التي خرج بها مؤتمر دراسات اللغة العربية في أوروبا الذي عقد خلال اليومين الماضيين، مثمناً أهمية التوصيات التي وصل إليها المؤتمر بعد نقاش العلماء والخبراء والمختصين باللغة العربية من مختلف الدول.

كما ناقش المجلس خطط برامج ومشاريع المجمع المقترحة للعام المقبل، والتي ستسهم في تحقيق أهدافه من خلال مشاريع جديدة نوعية تعزز من الدور الكبير الذي يقوم به المجمع لخدمة اللغة العربية.

حضر الاجتماع كل من: الدكتور إبراهيم السّعافين رئيس قسم اللغة العربية بجامعة الشارقة سابقاً، والدكتور عبدالله بن سيف التّوبي مدير مركز التعريب والترجمة والاهتمام باللغة العربية بسلطنة عمان، والدكتور امحمد صافي المستغانمي أمين عام مجمع اللغة العربية بالشّارقة، ومحمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.